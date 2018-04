O2 zrychluje pevný internet. Rychlost stahování dosáhne až 80 Mbit/s

Zvýšení přenosové rychlosti u tarifu Internet Aktiv Plus však nepocítí všichni zákazníci, kteří jej v současnosti využívají. Podle O2 bylo totiž možné rychlost navýšit pouze u těch přípojek, jejichž technické parametry to umožňovaly. Rychlost stahování až 50 Mbit/s se tak týká zhruba 10 % uživatelů z celé zákaznické báze, v číslech tedy přibližně 55 tisíc zákazníků. A to bez změny měsíčního paušálu, jehož standardní cena činí 549 korun.

O2 se tak řadí po bok konkurenčního T-Mobilu, který k navýšení maximální přenosové rychlosti (na 50 Mbit/s) zákazníkům s tarifem Pevný internet Premium přistoupil 15. října. Měsíční paušál tohoto tarifu činí 499 korun. Pevné internetové připojení od Vodafonu poskytne rychlost maximálně 40 Mbit/s, a to za měsíční paušál 532 korun.

Již 1. listopadu nicméně O2 svou nabídku pevného internetu rozšíří o tarif s dvojnásobnou rychlostí stahování oproti dosavadnímu maximu (40 Mbit/s). Maximální rychlost stahování nového tarifu Premium tak bude 80 Mbit/s (ve vzdálenosti do 500 metrů od ústředny), rychlost uploadu se v tomto případě zvýší na 8 Mbit/s. Nový tarif má být dostupný pro přibližně 250 tisíc českých domácností, operátor si za něj naúčtuje 649 korun měsíčně.

Podle červencového vyjádření produktového manažera Cetinu Roberta Pešty by měla být na významné části přípojek dostupná rychlost až 100 Mbit/s (více zde). Aby mohl zákazník novou maximální rychlost připojení vůbec využívat, je zapotřebí také adekvátní koncové zařízení. Modem tak musí podporovat vectoring ve VDSL2.

Podle statistik O2 má aktuálně více než polovina zákazníků s DSL (57 %) k dispozici připojení s rychlostí mezi 6 a 20 Mbit/s, přičemž polovina z těchto 430 tisíc zákazníků pak dosahuje reálně 16 Mbit/s. Rychlost 30 Mbit/s a vyšší je pak dostupná 245 tisícům zákazníků (33 %), rychlejšího pevného připojení nicméně využívá reálně jen 65 tisíc.

Zbývající desetině zákazníků (75 tisíc) je k dispozici rychlost do maximálně 6 Mbit/s. Podle měření společnosti Akamai Technologies dosahovala v prvním letošním čtvrtletí průměrná přenosová rychlost pevného internetu v Česku 17,8 Mbit/s.