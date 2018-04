O2 zásadně mění pravidla pro data. Po vyčerpání si zákazník připlatí

Doposud zákazník po vyčerpání datového limitu svého tarifu (či na předplacené kartě) mohl na internet nadále přistupovat, ale jen s výrazně omezenou rychlostí. Na druhou stranu, v podstatě neomezeně. Podle operátora někteří zákazníci mimo zaplacený tarif vyčerpali víc dat, než kolik si zaplatili.

Stejný postup zvolil loni v květnu i konkurenční T-Mobile, který bez oznámení taktéž změnil podmínky datových tarifů. Od té doby po vyčerpání limitu datové přenosy zákazníkům u části tarifů (Internet v mobilu na den, Twist Internet v mobilu na týden, tarif S námi v sítích a S námi v síti včetně variant bez závazku) nefungují, pokud si nepřiplatí (více zde). U části tarifů si mohou vybrat, jestli data přikoupí nebo budou surfovat pomalou rychlostí. O2 tak konkurenta následuje, jediný z operátorů, který data po vyčerpání limitu plošně nevypne, tak zůstává Vodafone.

O2 zákazníkům nabídne možnost automatické obnovy datového limitu, možnost přikoupení dat v rámci jednorázového balíčku a nebo si mohou nastavit jiný vhodnější datový tarif. O2 uvádí, že změna pravidel, která začne platit v polovině července, se dotkne jen minima zákazníků. Operátor zmiňuje, že nezpoplatněná data využívala čtyři procenta zákazníků. Což je stejné číslo, které loni uváděl T-Mobile.

Zákazníci, kteří se přiblíží vyčerpání datového limitu, obdrží SMS při vyčerpání 80 a 100 procent datového limitu. Zákazníci, kteří pak v posledních třech měsících využívali nezpoplatněná data nad rámec svého tarifu, obdrží informační SMS.

Pokud by zákazník chtěl kvůli změně pravidel vypovědět s operátorem smlouvu, tak to zřejmě nepůjde bezplatně. O2 uvádí, že bezplatné datové přenosy po vyčerpání limitu jsou doplňkovou službou a tudíž zákazníkům neumožní ukončení smlouvy bez sankce.

Vedle již zmíněných všeobecných důvodů, proč operátor zrušil bezplatná data nad rámec limitu tarifu, uvádí O2 ještě jeden důvod. A tím je reakce na výzvu Českého telekomunikačního úřadu, aby O2 upravilo velkoobchodní nabídku pro virtuální operátory. A jelikož Český telekomunikační úřad do výpočtu zahrnuje i nezpoplatněná data, která negenerují výnosy, tak by mohla podle operátora nastat situace, kdy by při růstu využívání nezpoplatněných dat mohla velkoobchodní nabídka pro virtuály klesnout na nulu.