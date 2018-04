O2: Roaming zdarma je pouhý bonus, výhody pro nás nepřináší

Ceny za volání ze zahraničí poslední dobou klesají samy od sebe. Výjimkou dnes není ani možnost přijímat hovory v roamingu zdarma či za paušál. Čím je tato situace způsobena a jaký je na to pohled ze strany operátora? Zeptali jsme se na to Davida Šíty, výkonného ředitele pro regulaci a propojování Telefónica O2 Czech Republic.

Jak v současné době postoupily snahy Evropské komise o regulace cen roamingu?

Evropská komise připravila rozhodnutí, které reguluje velkoobchodní ceny za roaming, tj. ceny, které si platí operátoři mezi sebou za obsluhu roamujících zákazníků jiných operátorů.

Budou podle vašich informací regulovány koncové ceny roamingu?

Původní záměr komisařky Redingové sice takový je, ale tato otázka je zatím stále otevřená. Myšlenka, že by byla jedna koncová cena za roaming stejná v celé EU, byla nesmyslná. Ceny tedy i nadále budou určovány tržně a operátorům zůstane ponechána možnost nabídnout svým zákazníkům akční nabídky odlišné od konkurence.

Jaké by mohlo být riziko, když toto vstoupí v platnost?

Veškeré tyto snahy mají vést k jednotné celoevropské regulaci. Rozhodnutí komise tedy bude závazné pro všech nyní již 27 členských států. Je přitom zřejmé, že jednotlivé národní trhy se ale liší, a to nejen kupní sílou a cenami. Naše čísla kupříkladu ukazují, že Irové jsou zvyklí v roamingu hodně telefonovat, zatímco Němci píší spíše SMS. Jiným příkladem jsou země, do kterých hodně jezdí turisté (zejména jižní státy Evropy) a operátoři tak musí svoji síť připravit na velký prázdninový provoz. Tato kapacita však v síti zůstává i během roku kdy ji nelze plně využít. To je velký rozdíl oproti zemím které mají relativně stabilní provoz během roku. Všem těmto faktorům tak odpovídá i dimenzování přenosových kapacit do zahraničí i nastavení cen.

Operátor vždy na základě nějakých očekávání a propočtů investuje do infrastruktury a počítá, že při stávající ceně a předpokládaném objemu volání se mu investice za určitou dobu vrátí. Kdyby ale náhle někdo donutil operátora změnit tuto cenu, nemusela by se mu tato investice také již nikdy vrátit a mohlo by to pro něj zejména v některých případech znamenat významnou ztrátu.



Čtěte také o regulaci roamingu: Z prázdnin budeme volat maximálně za necelých 17 korun, slíbila Redingová

To samozřejmě možné není. Technicky totiž hovor uživatele v roamingu jde po jiné trase a přes jinou infrastrukturu než hovor v domácí síti. Při volání v roamingu je vedle sítě vašeho operátora zainteresována i síť operátora, v jehož síti jste přihlášeni, a také přenosová síť zajišťující spojení mezi navštívenou zemí a Českou republikou. Takových sítí přitom může být několik a za pronájem každé části trasy je nutné platit.

Předpoklad, že jde o hovor v jedné síti, když jste v roamingu například O2 UK a máte SIM kartu od O2 CZ, je naprosto chybný. Navíc, i když upustíme od toho, že z Velké Británie musíme pronajímat přenosové sítě do ČR hned od několika operátorů, tak O2 UK musíme platit za roaming stejně jako mu platí třeba T-Mobile CZ nebo Vodafone CZ. Provedené analýzy trhu roamingu ve všech zemích prokázaly, že tento trh je konkurenční.

Proč jsou tedy nabízeny levnější hovory ze sítí daného operátora (což platí i pro T-Mobile a Vodafone)?

Je to vlastně odměna pro naše zákazníky, což platí i u našich konkurentů. Chceme jim dát nějaký benefit z toho, že jsou našimi klienty, že využívají služby nadnárodní společnosti. Kromě toho tím, že jim nabídneme výhodnější volání právě z O2, de facto zvyšujeme příjmy z roamingu právě našim sesterským sítím. Pro nás to však nepřináší žádné výhody, protože účetnictví jednotlivých národních operátorů je striktně oddělené.

Jak je tedy možné, že jsou nyní příchozí hovory v roamingu v některých případech zdarma (respektive za paušál)?

Je to stejné jako s jakoukoliv jinou službou. Pokud nabídnete svým zákazníkům, kteří kupříkladu často cestují do zahraničí, podobnou službu, je to pro ně výhoda a přínos, díky které se třeba rozhodnou u nás zůstat a nebo k nám přejít od konkurence. Nám se pak tato investice vrátí na jiných službách, které takovýto zákazník používá.

Proč je GPRS roaming tak drahý? 1 MB může vyjít i bezmála na 1000 Kč

Ceny za GPRS, které zahraniční operátoři účtují nám, jsou vysoké od začátku spuštění této služby. Ceny odrážejí náklady, jež operátoři museli vynaložit na poskytování těchto služeb, které primárně nejsou určeny pro roaming. Ceny se pohybují v rozmezí 270 Kč až 1000Kč za 1 MB a liší se operátor od operátora. Trh GPRS roamingu je nový a stejně jako jiné nové trhy vykazuje dočasně do určité míry vyšší ceny. Tak, jak se bude tento trh dále vyvíjet, bude směřovat k novým službám a nižším cenám. Jsme přesvědčeni, že v brzké době budeme schopni našim zákazníkům nabídnout inovované služby též na trhu GPRS roamingu.