Revoluční roaming O2. Můžete platit přímo za místní ceny

Snížení roamingových cen O2 se odehrává zcela v míře dané aktuálním cenovým nařízením Evropské komise. Minuta odchozího hovoru ze zemí EU, Norska, Lichtenštejnska a San Marina (pozor, Švýcarsko řadí O2 do dražšího pásma Zbytek Evropy) tak nově vyjde na 6,30 koruny. Za příchozí hovor v těchto zemích nově zaplatíte 1,65 Kč, SMS stojí 1,95 Kč, MMS a 1 MB dat pak shodně 6,60 Kč. Ceny jsou s daní.

Ceny v ostatních zemích zatím zůstávají na původní úrovni a jsou poměrně vysoké. Snížit je lze využitím tarifu Volání bez hranic, který nabízí minutu hovoru (příchozího i odchozího) i SMS za 3,90 Kč. V zemích, ve kterých jinak platí eurotarif, se s Voláním bez hranic neplatí ani sestavovací poplatek, v ostatních evropských zemích je spojovací poplatek 50 korun a ve zbytku světa 80 korun.

Nakupte služby u jiného operátora

Velkou novinkou, kterou O2 v rámci roamingu zavede, je možnost nakoupit v zahraničí služby od tamního operátora a platit za ně přímo jemu. Bez nutnosti shánění SIM karty místního operátora tak budou moci zákazníci v dané zemi využívat služby, především data, za v podstatě místní ceny. Konkrétní nabídka služeb pro cestovatele však bude v tomto případě záviset na vůli zahraničních operátorů.

V rámci služby nazvané Oddělený roaming budou existovat dvě varianty. Tou první je jednorázové využití internetu v zahraničí, což bude služba využívaná asi nejčastěji. Jednoduše se dohodnete s místním operátorem, nastavíte si v telefonu APN "euinternet", za data zaplatíte a budete je přenášet za neroamingové ceny. Ostatní služby jako SMS nebo hovory budete dále využívat u O2 a platit podle nastaveného roamingového tarifu.

Druhou možností je trvalé přenesení EU roamingových služeb k jinému poskytovateli. V tomto případě už budete za hovory, SMS, MMS a data v zahraničí platit tamnímu operátorovi. Pro ostatní služby včetně třeba roamingu mimo EU však nadále zůstáváte zákazníkem O2. Zatím není úplně jasné, jak bude služba konkrétně fungovat, zda si lze zvolit jen jednoho zahraničního operátora pro celou EU, nebo pro každou zemi jiného.

Dobrý nápad hodný rozšíření

Převedení služeb k zahraničnímu operátorovi je v obou případech zdarma, služba tedy nemá žádný sestavovací poplatek, zaplatíte opravdu jen za to, co si od zahraničního operátora objednáte a co využijete. Zatím ovšem nelze očekávat velké rozšíření této novinky. Fungovat totiž bude na základě vzájemných dohod evropských operátorů, které teprve postupně vznikají. Nám nezbývá než dodat, že by podobná služba byla samozřejmě skvělá i v neevropských zemích.