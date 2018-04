O2 přivede optiku až do domu, nabídne až stomegabitový internet

Rozvoj a výstavba telekomunikační optické sítě O2 proběhne ve vybraných lokalitách v Olomouci během prvního pololetí roku 2010. Zájemci mohou již nyní na webu operátora projevit předběžný zájem o tuto službu, a to odesláním její nezávazné objednávky.

"Olomoucko je jednou z lokalit, kde zjišťujeme zájem zákazníků o výhody optické telekomunikační sítě. Do komerčního provozu nabídneme tuto službu ve chvíli, kdy na ni trh bude připraven a zákazníci ji budou vyžadovat ve větším objemu," upřesnil Martin Žabka, tiskový mluvčí O2.

Výhodou optických rozvodů je jejich přenosová kapacita. Na jediné přípojce budou moci zákazníci využívat připojení k internetu o rychlosti až 100 Mbit/s, volat či sledovat televizní vysílání v nejvyšší kvalitě.

"Telefónica O2 je již nyní technologicky připravena na vysokorychlostní internetové připojení rychlostí až 100 MBit/s, v několika lokalitách probíhá souběžně pilotní projekt s reálnými zákazníky," dodal Žabka.

Dosud firma využívala optická vlákna jen u svých páteřních sítí, koncoví zákazníci mohli optickou přípojku získat jen ve výjimečných případech. Nově je ale na přání rozvede až do domu, tedy na bázi konceptu známém pod zkratkou FTTH - Fiber to the House.

S optickým internetem před nedávnem přišel i největší poskytoval kabelového internetu v Česku, společnost UPC. V jejím případě však nejde o koncept FTTH, nýbrž o kombinaci optických a metalických rozvodů. I tak je služba UPC Fiber Power schopna nabídnout rychlosti až 100 Mbit/s. Internet přes optiku nabízí i několik menších, většinou pouze lokálních, poskytovatelů. - Čtěte UPC řadí vyšší rychlost. Nabízí připojení 100 Mb/s