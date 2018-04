O2 přichází s akční nabídkou CDMA – zbrojí na U:Fona?

Jak už víte z našich informací, v létě vstoupí na český trh další mobilní operátor – U:Fon. Ten začne v první fázi poskytovat připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě CDMA (EV-DO Rev. A) rychlostí až 3,1 Mb/s a také hlasovou alternativu k pevným linkám (založené na tzv. Wireless Local Loop).

Minulý týden na tiskové konferenci generální ředitel T-Mobile hovořil o plánech s Internetem 4G. Právě T-Mobile má poměrně velké problémy s tím, aby uspokojil poptávku po této službě. Dodavatel technologie – IP Wireless – nestíhá dodávat a na modemy se vytvářejí pořadníky.

Přitom pokrytí U:Fona by v létě mělo zahrnout zhruba polovinu populace, což znamená, že jeho služby budou dostupné právě tam, kde je po rychlém internetu největší poptávka. Čeká nás tedy na podzim rozhodující bitva o trh rychlého internetu?

O2 přezbrojuje

Už na loňském Invexu představila Telefonica O2 nabídku kombinace ADSL a CDMA – ta může být výhodná pro všechny, kteří chtějí mít doma nebo v práci rychlé připojení přes pevnou linku, a zároveň pracovat na cestách. Tak jak byla ale kombinace původně nastavena, nebyla příliš zajímavá. Minulý týden proto přišlo O2 s akční nabídkou.

Tou je nová služba O2 Internet Komplet Business, která je určena především firemním uživatelům datových služeb. Nová služba umožní kombinovat připojení přes pevnou nebo mobilní síť. V rámci akční nabídky trvající až do 31. května 2007 nabízí O2 aktivaci služby za 1,19 Kč a až tříměsíční neomezené mobilní datové připojení CDMA. K tomu si mohou pořídit CDMA modem (USB nebo PCMCIA) za 1,19 Kč a ADSL2+ modem/router s bezdrátovým WiFi připojením za 589,05 Kč.

Firemní zákazníci O2 Internet Komplet Business mohou navíc využít v době platnosti akční nabídky (tedy do konce května) připojení CDMA bez časového limitu. Služba O2 Internet Komplet Business oproti základní variantě nabízí větší měsíční limit 140 hodin, který je navíc možné rozšířit pro dalších 10 hodin vždy za 29,75 Kč. Podobně jako v případě ostatních ADSL připojení, je možné uživatelské jméno a heslo využít i pro přístup k O2 Wi-Fi Hot-spotů.

Službu O2 Internet Komplet Business je možné aktivovat ve dvou různých variantách – buď bez závazku, nebo s 12ti měsíčním závazkem. Zvýhodněnou aktivaci ale získáte jen v případě, že zvolíte variantu se závazkem.

Z čeho budeme vybírat?

Od léta budeme mít tedy hned několik možností, jak se připojit k internetu prostřednictvím mobilních operátorů. O2 CDMA, které je dostupné zhruba na 70 % území Česka a nabízí rychlost někde kolem 512 Kb/s. Za samostatné CDMA zaplatíme 831,81 Kč. O ceně v případě U:Fona se zatím spekuluje, ale týdeník Euro nedávno uvedl, že se počítá s cenou zhruba poloviční. U:Fon by měl nabídnout pokrytí pro přibližně 50% populace a rychlost 3,1 Mb/s.

T-Mobile v současnosti pokrývá službou Internet 4G 90 českých měst a jejich okolí. Nabízí připojení ve třech variantách tarifů – Internet 4G Basic, s omezením rychlosti na 256 Kb/s, za 474,81 Kč, Internet 4G Standard s rychlostí až 512 Kb/s za 831,81 Kč a Internet 4G Premium s rychlostí 1 Mb/s za 1 188,81 Kč.

Do hry může vstoupit ještě jeden moment - už nějakou dobu se spekuluje o tom, že by se čeští mobilní operátoři mohli domluvit na spolupráci při budování 3G sítě. Pokud by k tomu skutečně došlo, půjde pravděpodobně o síť WCDMA s podporou technologie HSDPA.

To by mohlo znamenat přelom ve vnímání mobilního internetu. Mobily chystané pro letošní rok podporují 3,6 Mb/s pro HSDPA. A pokud by síť skutečně budovali všichni tři operátoři společně, mohlo by jim to jít od ruky. Nakonec bychom se tak mohli dožít toho, že HSDPA bude dostupné aspoň na většině území velkých měst.