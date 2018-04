O2 představilo nový roamingový tarif splňující požadavky EU

Nový tarif bude do 30. září automaticky aktivován všem zákazníkům s hlasovým roamingem, s výjimkou těch, kteří se rozhodnou pro O2 Smart Roaming, My Europe nebo jiný speciální roamingový tarif. To platí jak pro tarifní zákazníky, tak pro zákazníky s předplacenými kartami.

Zákazníci, kteří budou chtít O2 Eurotarif využívat dříve, mají možnost požádat o jeho aktivaci od 29. 7. Aktivaci je možné provést prostřednictvím SMS ve tvaru EUROTARIF zaslané na číslo 999 111. Tarif jim pak bude zprovozněn nejpozději do jednoho měsíce od žádosti. Po spuštění tarifu 29. 8. bude O2 Eurotarif aktivován automaticky všem standardním zákazníkům, kteří si nově požádají o hlasový roaming.

V rámci O2 Eurotarifu bude minuta odchozího volání ze zemí EU a v rámci EU stát 16,60 korun s DPH a minutový příchozí hovor vyjde na 8,15 korun. Ceny pro volání v zemích, na které se nevztahuje regulace, budou nastaveny shodně se současným zónovým ceníkem.