O2 mění předplacenky. Data jsou levnější, ale má to háček

K 24. říjnu nabídne operátor O2 nové balíčky dat k předplaceným kartám. Změna je poměrně výrazná, některé nabídky dat ruší a nahrazuje novými, jiné upravuje. Stávající nabídku datových balíčků s 50, 375, 3 000 a 10 000 MB tak nahradí objemy 75, 400, 1 500 a 5 000 MB.

V porovnání se současnou nabídkou u dvou nižších balíčků s týdenní platností operátor cenu nemění (respektive je o korunu nižší), ale dat je více. V nejnižším bude místo 50 MB dat 75 MB, u druhého pak místo 375 MB získá zákazník 400 MB dat.

U měsíčních balíčků operátor zmenšil balíčky na polovinu, cenu ovšem nikoliv. Pokud si zákazník vystačí s poloviční porcí dat, zaplatí více než poloviční cenu původního balíčku. Místo 3GB balíčku za aktuálních 550 korun měsíčně dostane 1,5 GB dat za 299 korun. Polovina z původní nabídky by přitom přišla na 275 korun.

Pokud ale dopočítáme objem dat na původní hodnotu s obnovovacím balíčkem, bude nová cena nižší. Za 3 GB dat zákazník zaplatí 299 a 149 korun, tedy 448 korun. Což je o stovku méně než před změnou.

U nejvyššího balíčku to však neplatí, tam cena zůstává. Opět je ale rozdělená na vyšší základ - 5 GB za 549 korun a doplnění stejným objemem za 249 korun.

U měsíčních balíčků záleží, jakou bude mít zákazník spotřebu. Pokud se vejde do polovičního limitu, ušetří, protože zaplatí jen část původního balíčku. 1,5GB balíček je i s doplněním levnější, nejvyšší balíček zůstává na svém. Ale je potřeba využít obnovu objemu dat.

Mimo to nabídne operátor i levné volání do specifických zahraničních zemí v rámci tarifu NA!DLOUHO, který po první minutě za 5,90 Kč nabízí volání zdarma v rámci ČR do všech sítí. Nově operátor rozšiřuje tuto nabídku také na volání do zahraničí, konkrétně do našich sousedních zemí - Polska, Rakouska, Německa a Slovenska. Za první minutu tak zaplatíte 5,90, pak už nic.

Zlevnění se dočká také volání do dalších zahraničních zemí. Do Ruska, Vietnamu, Rumunska, Bulharska a na Ukrajinu bude volání stát 5,90 za každou provolanou minutu.

Výhodné volání platí jak pro nové zákazníky, kteří si předplacenou kartu zakoupí, tak pro stávající zákazníky tarifu NA!DLOUHO, kterým bude služba aktivována k 24.10. letošního roku automaticky.