O2 pokryje Brno sítí LTE, operátor o tom informoval v brněnském hantecu

Operátor Telefónica rozšířil pokrytí rychlou mobilní sítí LTE na část Brna. Dosud firma nabízela LTE v centru Prahy a v Jesenici.

Rychlost stahování má v Brně dosáhnout 75 Mbit/s. Na začátku příštího roku Telefónica nabídne i volání přes LTE. Pro síť firma využívá vlastní kmitočty v pásmu 1 800 MHz. Další pokrývání území bude záviset na výsledcích aukce vypsané Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ).

Konkurenční Vodafone dnes oznámil, že použije technologii LTE pro rozšiřování pokrytí na území, kde dosud nemá signál 3G. Do března chce pokrýt pomocí LTE a 3G 83 procent populace, do konce příštího roku 93 procent (více zde). T-Mobile nabízí LTE v části Prahy a v Mladé Boleslavi.

Všichni tři operátoři se účastní aukce kmitočtů vypsané ČTÚ. Přihazování na bloky frekvencí v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz má začít 11. listopadu. Všichni tři zároveň nějakým způsobem podmínky aukce napadli.

A jak vypadá taková technologická tisková zpráva v hantecu, tedy v brněnském nářečí? Zde přinášíme ukázku:

"O2 síť ve Štatlu pokrývá širší centrum: na tuty Svoboďák nebo Čáru - a taky Výstaviště, Vincky a Žabiny. LTE od O2 tak hodíme do placu dohromady 40 % obyvatel okresu Štatl-město, vo tym žádná. Technologie LTE nabízí fajrunk sosání dat až 75 Mb/s, aus hrne data fajrunkem až 38 Mb/s a má betelně fofrovó odezvu (ping) v řádu 20-25 milisekund. Je to špica třeba pro sosání filmů, paření her a další hafo čuriny."