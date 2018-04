O2 zůstane O2 minimálně do roku 2022, možná ještě o pět let déle

Mobilní operátor O2 patří od roku 2013 do skupiny PPF, která ho koupila od španělské telekomunikační společnosti Telefónica. Ta jej získala v roce 2005 a o rok později tehdejší značku Eurotel přejmenovala na O2, což byla značka operátorů, kterou Telefónica používala v Evropě mimo domovské Španělsko.

Jméno O2 zůstalo operátorovi i poté, co jej Telefónica prodala. Původně se spekulovalo, že se firma přejmenuje, teoreticky se mohla vrátit i k původnímu označení Eurotel. Majoritní vlastník, společnost PPF, se však domluvil na pronájmu názvu a loga O2 do roku 2019. Nyní se tato doba prodloužila o další tři roky až do 27. ledna 2022. Informoval o tom samotný operátor v tiskové zprávě.

Součástí dohody je i prodloužení smlouvy o partnerství mezi českým operátorem a španělskou společností, které potrvá stejně dlouho jako právo na užívání značky O2, tedy do ledna 2022.

O2 Czech Republic pak bude mít možnost jednostranně prodloužit právo využívat značku O2 na dalších pět let, tedy až do ledna 2027. Aby smlouva platila, musí operátor španělskému vlastníkovi ochranné známky předplatit sumu 900 milionů korun do konce letošního roku.