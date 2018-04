O2 připravilo neomezené tarify pro pevné linky. Telefony budou zdarma

Nabídka nových tarifů cílí především na volání do zahraničí. Tarif Volání Bez zábran totiž mimo neomezeného volání do všech sítí ČR obsahuje také 10 volných hodin do 26 nejžádanějších zemí světa. To vše bude k dostání za cenu 499 korun měsíčně. Háček je ovšem v tom, že cena je podmíněna odebíráním internetu od O2 a závazkem na dva roky. Bez internetu tarif stojí 749 korun měsíčně.

Dále O2 nabídne další dva nové tarify. Volání CZ 50 Kamkoliv obsahuje 50 volných minut a vyjde na 149 korun měsíčně plus dvě koruny za minutu nad rámec tarifu do všech sítí. Volání O2 Neomezeně obsahuje neomezený počet minut do sítě O2 a volání za 1,12 Kč za minutu k jiným operátorům za celkovou cenu 249 korun měsíčně. Ceny však opět podmiňuje odebíráním tarifu Internet na doma. Bez něj vás Volání CZ 50 Kamkoliv vyjde na 479 korun měsíčně a Volání O2 neomezeně na 549 korun měsíčně. Ve všech případech je také nutný úpis na dva roky.

Nové tarify O2 pro pevné linky

Cenu volání do 26 vybraných zemí, ať už nad rámec tarifu Volání Bez zábran, nebo u ostatních dvou, operátor snížil na 2,99 Kč za minutu. Do jiných zemí bude volání dražší.

Ke každému tarifu přidá O2 zdarma bezdrátový přenosný telefon Siemens Gigaset C610. "Jde o moderní přístroj s barevným displejem a řadou zajímavých funkcí. Můžete ho využít třeba jako dětskou chůvičku či pro zvukové monitorování bytu. Jakmile telefon zaslechne dětský pláč nebo třeba ruch, sám zavolá na vámi určené číslo," popisuje telefon marketingový ředitel pro segment domácností O2 David Duroň.

Výše zmíněnými 26 zeměmi světa, na které se vztahuje zvýhodněné volání, jsou Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.