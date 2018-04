O2 nabízí volání, SMS, internet, nebo televizi zdarma až na 15 měsíců

Akční nabídka O2 do konce září přichází se zajímavou novinkou. Dává nám šanci vybrat si bonus podle libosti. Je tedy na nás, jestli dáme přednost mobilnímu připojení k internetu, SMS, volání zdarma, nebo slevě na O2 TV.

Balíček mohou noví soukromí zákazníci získat až na jeden rok, podnikatelé dokonce na 15 měsíců. Doba platnosti balíčku závisí na délce úvazku a také zvoleném tarifu. Stávající zákazníci mohou využít nabídku bonusů v případě, že si v daném období prodlouží smlouvu s MAX verzí tarifu nebo s dotovaným telefonem a také v případě, že si nově aktivují jeden z vybraných O2 tarifů na 2 roky.



Bonusové balíčky Nekonečné volání

neomezené volání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na všechna mobilní čísla O2 a pevné linky v rámci ČR

neomezené volání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na všechna mobilní čísla O2 a pevné linky v rámci ČR Balíček SMS zpráv

400 SMS zdarma do všech sítí každý měsíc

400 SMS zdarma do všech sítí každý měsíc Balíček mobilního připojení

služba O2 Internet Mobil 384 zcela zdarma

služba O2 Internet Mobil 512, nebo O2 Internet Mobil 1024 se slevou 400 Kč měsíčně

služba O2 Internet Mobil 384 zcela zdarma služba O2 Internet Mobil 512, nebo O2 Internet Mobil 1024 se slevou 400 Kč měsíčně Balíček O2TV

multimediální televize O2 TV Zábava, nebo O2 TV Kino se slevou vztahující se na vyúčtování mobilních služeb až do výše ceny vybrané programové nabídky v závislosti na výši vyúčtování za mobilní volání

Ke standardní nabídce neomezeného volání na všechna mobilní a pevná čísla nyní přibývá balíček 400 SMS měsíčně, či balíček mobilního připojení k internetu. Zde můžeme sáhnout po službě Internet Mobil 384 zdarma, případně zvolit slevu 400 Kč měsíčně ze služeb Internet Mobil 512, nebo 1024. Poslední možností je sleva na mobilní služby do výše ceny nabídky Zábava, nebo Kino u O2 TV.

Balíčky volných minut nebo SMS se aplikují až po vyčerpání volných minut nebo SMS, které jsou součástí tarifu. Využívání mobilního připojení k internetu i O2 TV nemá na standardní používání tarifu žádný vliv. Zajímavostí je, že bonusové balíčky se dají kombinovat i dotovaným telefonem. Ty nabízí O2 už za 1 Kč (s DPH!).

Délka smlouvy Platnost bonusového balíčku Simple 240, Simple 600, Pohoda Simple, SMS, Bronz, Silver Simple 980, Simple 1350, Simple 1980, Gold, Platinum, Diamant soukromé osoby podnikatelé a živnostníci soukromé osoby podnikatelé a živnostníci 6 měsíců 2 měsíce 5 měsíců 4 měsíce 7 měsíců 24 měsíců 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců 15 měsíců 24 měsíců (stávající zákazníci) 3 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 6 měsíců

Pokud soukromý zákazník uzavře smlouvu na šest měsíců, získá s tarify Simple 240, Simple 600, Pohoda Simple, SMS, Bronz, Silver balíček na 2 měsíce, podnikatel na 5 měsíců. Při smlouvě na dva roky získá soukromý zákazník balíček na půl roku, podnikatel na 9 měsíců. Stávající zákazníci mohou bonus získat na 3 měsíce při uzavření smlouvy na 24 měsíců.

S tarify Simple 980, Simple 1350, Simple 1980, Gold, Platinum, Diamant a smlouvou na půl roku získá soukromý zákazník bonusové balíčky na 4 měsíce, podnikatel na 7 měsíců. Při smlouvě na dva roky pak bude soukromý zákazník moci využívat balíčky jeden rok, podnikatel 15 měsíců. Stávající zákazníci pak na půl roku.

Tarif předplacené služby Bonusový balíček (měsíčně) O2 TXT 50 SMS zdarma O2 Mix, O2 Fajn 20 volných minut

Pokud si ve stejném období (tedy do konce září) pořídí zákazník novou Go kartu, získá podle zvoleného tarifu měsíčně 50 volných SMS zpráv do všech sítí (s tarifem O2 TXT), nebo 20 volných minut na volání na mobilní čísla O2 na území České republiky (tarify O2 Mix a Fajn), a to až na 4 měsíce (4 x 4 týdny).