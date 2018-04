O2 nabízí SMS bránu zdarma, odeslat z ní lze až stovky zpráv měsíčně

Portál nabízí registrovaným až šestici výhod, kterých si mohou užívat. Jen dvě přitom souvisí přímo s mobilním telefonováním. Ostatní jsou zákaznické výhody, díky nimž mohou uživatelé portálu získat zdarma třeba vstupenky na hokej nebo koncert a další společenské akce.

Do portálu O2 extra se mohou registrovat jak zákazníci operátora O2, tak klienti ostatních mobilních operátorů. Množství výhod ale pro ně bude poněkud menší. Konkrétně zmíněné "nemobilní" výhody mohou čerpat pouze zákazníci Telefóniky. Dostat mohou vstupenky na koncerty nebo akce, kterých je O2 partnerem, vstupenky na hokejovou extraligu, slevy na nákupy u partnerů, výhody v lyžařských střediscích nebo možnost získat kreditní kartu O2 City, která majiteli přinese až 20% slevu na služby operátora.

Své zákazníky O2 navíc dělí na dvě skupiny - Silver a VIP. Do druhé skupiny patří ti, kteří u operátora pravidelně utrácejí měsíčně více než 2 500 korun bez DPH. Za to mají nárok na vyšší slevy a přednostní rezervaci vstupenek. A také vyšší limit na odeslané SMS během jednoho týdne. Vstupenky mohou zákazníci získat maximálně dvakrát do roka.

Ať už chcete využívat jakoukoli výhodu portálu, je nutné se zaregistrovat. Stačí vyplnit obvyklý formulář k zadání osobních údajů. Po jeho odeslání dorazí na zadané telefonní číslo potvrzovací SMS s přístupovým kódem pro přihlášení k portálu. O kód se žádá při každém přístupu na portál. Existuje i možnost nechat si ho namísto na mobilní telefon zaslat na e-mail, který jste zadali při registraci. Nakonec jsme v redakci při testování upřednostnili tuto možnost, protože SMS s kódem chodila s velkým zpožděním nebo vůbec. Vypadá to, že u portálu ještě O2 bude muset vychytat některé mouchy.

Po registraci a přihlášení lze využívat výhod portálu. Zákazníci cizích operátorů mohou odesílat do sítě O2 zdarma týdně 10 SMS a 10 MMS. Řadoví zákazníci O2 (s typem členství Silver) mají možnost odeslat po pětadvaceti zprávách týdně, VIP členové pak mohou každý týden zadarmo poslat až 100 SMS a MMS. Zdarma jsou ale pouze zprávy do sítě O2, za ostatní se platí podle sazeb vašeho tarifu.

I SMS brána se v našem případě potýkala s drobným zpožděním v doručování zpráv, ale jen v některých případech. Zpráva na cílový telefon dorazí ve standardním tvaru, pokud jste ale registrováni jako zákazník jiného operátora, nezobrazí se v ní jako číslo odesílatele vaše telefonní číslo. Na to je potřeba myslet a nezapomenout se podepsat.

Zákazníkům O2 odesílá brána zprávy jakoby z jejich čísla, takže adresát může na zprávu odpovědět ihned přímo na jejich mobil. Zprávy mohou být až 760 znaků dlouhé. Problém je v tom, že texty delší než 160 znaků brána rozdělí na patřičný počet zpráv a toto číslo odečte z týdenního limitu. To nám přijde trochu k ničemu, už tak jsou počty volných SMS týdně spíše symbolické. V případě dlouhých zpráv se tak vyplatí posílat rovnou MMS, které mají určený limit 10 000 znaků a 200 kB. Do zpráv operátor nevkládá žádnou reklamu.

Druhou užitečnou funkcí je možnost zálohování dat z vašeho telefonu. Podporovány jsou přístroje značek Nokia, Motorola, Sony Ericsson a HTC, lze také provést zálohu z Outlooku na vašem PC. Korejské značky trochu překvapivě chybí. I v případě podporovaných značek je seznam telefonů relativně malý, ale pro použití může stačit, když vyberete příbuzný model. V případě HTC jsou ale podporována pouze zařízení s Windows Mobile. Po výběru telefonu na něj bude doručena SMS zpráva s nastavením synchronizačního profilu. Pak již stačí pro první zálohu dat následovat instrukce uvedení v internetové aplikaci - v ní je popsáno, jak ve vašem telefonu tuto synchronizaci ručně spustíte.

Kromě synchronizace kontaktů umí služba zálohovat i data v kalendáři, ale tady je seznam podporovaných modelů ještě kratší, než při prvotním výběru.

Zálohovaná data umí služba v případě jejich ztráty v telefonu opět obnovit. Webová aplikace je k tomu vybavena patřičným průvodcem, který uživatele obnovou provede krok za krokem. K dispozici je několik druhů obnovy - pro případ neúmyslného vymazání dat z telefonu, ztráty telefonu, výměny přístroje za nový a nebo obnova na telefon s novým telefonním číslem.

Portál O2 extra přináší především zákazníkům operátora O2 několik zajímavých možností, jak získat nějaké ty drobné výhody. Nedá se čekat žádná revoluce, ale pokud vám někdo nabízí něco zdarma, proč toho nevyužít? V případě portálu O2 extra není třeba hledat nějaké háčky a kličky, výhody jsou ale pro všechny vlastně dost omezené. Doufejme, že alespoň seznam podporovaných telefonů v případě služby zálohy dat se bude rychle rozšiřovat.