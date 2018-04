O2 nabízí sekretářku zdarma, má ale svoje vrtochy

Velká část majitelů mobilů to už určitě zažila – vyřizujete důležitý hovor a v telefonu vám neustále pípá, jak se vám snaží dovolat někdo další. Tak přesně od toho vám může pomoci nová služba O2 Spojovatelka, ta se totiž volajícímu přihlásí místo vás a nabídne mu, že mu dá sama vědět, až hovor ukončíte. Příjemné je, že služba je zdarma. Ne každému ale musí vyhovovat.

Zejména pokročilejší uživatelé si už zvykli nastavit si ve svém telefonu signalizaci příchozího hovoru. To je právě ono již zmíněné pípání. Díky tomu se tak okamžitě dozví, že jim někdo volá. To ale se Spojovatelkou úplně neplatí. Jakmile je služba aktivní, volaný se nedozví, že nějaký hovor promeškal. Má to ale i kladnou stránku – pokud se někomu dlouho nemůžete dovolat, nestane se vám, že byste zapomněli zavolat později. Spojovatelka se vám totiž připomene, tedy v případě, že volaný ukončí svůj hovor do 45 minut od vašeho pokusu.

Novou službu O2 Spojovatelka spustila Telefónica poměrně nedávno bez větší publicity. Službu aktivovala všem zákazníkům, kteří neměli aktivní signalizaci příchozího hovoru či přesměrování hovoru při obsazenosti. Aby Spojovatelka zafungovala, musí ji mít aktivovánu jak volající, tak volaný. Pokud službu aktivovanou nemáte, můžete si ji aktivovat buď pomocí SMS, nebo přes zákaznickou linku. Jak už jsme zmínili, služba je poskytována zdarma. Za spojený hovor ale pochopitelně platí volající podle svého tarifu.

Pro přesnost musíme dodat, že možnost aktivovat si signalizaci příchozího hovoru máte stále. Dokonce by podle našich informací měla být nadřazena Spojovatelce. Takže, i když už jste si Spojovatelku aktivovali (případně vám ji aktivoval operátor), jakmile si na telefonu nastavíte signalizaci příchozího hovoru, bude vše fungovat jako dříve. Pochopitelně, stejně jednoduše jako si můžete Spojovatelku aktivovat ji můžete i zrušit. Takže pokud nemáte zájem, vše může zůstat při starém.

Pokud ale máte Spojovatelku aktivovánu a zavoláte na telefonní číslo v síti O2, které ji má aktivovánu také, místo obsazovacího tónu se vám ozve hlasový automat. Pak stačí stisknout klávesu 5 a jakmile volaný ukončí hovor, Spojovatelka vám zavolá a oznámí, že hovor už skončil. Jako bonus nabídne i automatické spojení.

Celkem můžete mít objednáno až 5 hovorů, takže už se vám nestane, že zapomenete zavolat.