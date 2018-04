O2 nabídne předplacenkářům internet za 20 korun týdně

Uživatelé předplacených tarifů NA!HLAS či NA!PIŠTE si jednou za měsíc mohou po dobití částkou ve výši alespoň 300 korun vybrat některou z připravených tarifních výhod. Vedle zvýhodněného víkendového či večerního volání do sítě O2 a víkendového posílání SMS do vlastní sítě, to od 1. září bude nově i internet v mobilu za poloviční cenu 20 korun za týden. Po dobití zmíněné částky jim zvýhodnění bude platit po následující měsíc.

Službu Internet v mobilu si uživatelé mohou objednat i v případě, že si jednou za čtyři týdny nedobijí potřebnou částku. V tom případě jim ale bude účtováno standardních 40 korun týdně.

Operátor pro předplacenkáře prodloužil také možnost získat bonusový kredit navíc. Každý zákazník, který si do 30. září letošního roku pořídí předplacenou kartu NA!VÍC, získá při prvním dobití částkou alespoň 300 korun 100 % dobíjené částky jako bonus.