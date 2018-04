Kellnerovo O2 se mění. Infrastruktura se možná odtrhne od operátora

„Rozhodnutí představenstva pouze zúžilo spektrum možností, které nadále budeme analyzovat, na jednu konkrétní formu, t.j. případné rozdělení odštěpením do nové společnosti,“ uvedl mluvčí O2 Czech Republic Martin Žabka v souvislosti s přistoupením k dokončení studie proveditelnosti, o čemž společnost informovala na svých webových stránkách. Studie byla zahájena koncem loňského léta, tehdy se však hovořilo pouze o vyčlenění pevných linek.

Zmiňovaná analýza není jediným úkolem, který společnost v této souvislosti čeká. Bude muset vypracovat také studii proveditelnosti a formálních kroků, které by v případě schválení stávajícího rozhodnutí představenstva o rozdělení společnosti O2 Czech Republic bylo nutné provést. Rozhodnutí, zda k odštěpení fixní a mobilní telekomunikační infrastruktury skutečně dojde, je nyní v pravomoci valné hromady.

„K žádnému takovému rozhodování zatím nedošlo, platí, že nadále analyzujeme a připravujeme plány pro případné rozdělení,“ upřesnil Žabka pro redakci Mobil.iDNES.cz.

Nová společnost, která by odštěpením telekomunikační infrastruktury vznikla, by poskytovala velkoobchodní služby pro další telekomunikační společnosti na trhu. Spravovala by například mobilní sítě, telekomunikační věže či kabelové rozvody. Společnost O2 Czech Republic, jejíž dceřinou společností by se pravděpodobně nová firma stala, by se pak zaměřovala hlavně na tarifní nabídku a kompletní klientskou péči.

Případné oddělení infrastruktury do samotného subjektu zaměstná také Český telekomunikační úřad, který o zamýšleném kroku společnost O2 Czech Republic informovala. Zvažované rozdělení by pak mohlo znamenat i menší tlak na operátora ze strany regulátora.

„Zákon ukládá Českému telekomunikačnímu úřadu, aby po realizaci separace provedl koordinovaným postupem analýzy všech relevantních trhů, které se vztahují k přístupové síti, a následně ČTÚ rozhodne, zda uloží, zachová, změní nebo zruší uložené povinnosti dominantnímu operátorovi,“ informoval mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Podle Drtiny je v současnosti předčasné spekulovat, v jakém rozsahu by ten který z rozdělených subjektů regulaci podléhal. „Vzhledem k tomu, že separace je zatím stále v teoretické rovině, není jasné, jaké subjekty vzniknou a co do nich bude vyčleněno,“ upřesnil.

Kromě možného snížení tlaku ze strany Českého telekomunikačního úřadu by Kellnerově PPF, která je majoritním vlastníkem společnosti O2 Czech Republic, přineslo její rozdělení i finanční prospěch. „Podle studie francouzského experta na telekomunikace Benoita Feltena totiž mají rozdělené telekomunikační společnosti na infrastrukturu a operátora vyšší hodnotu, než když jsou společně v jedné firmě,“ informovaly Hospodářské noviny. Pro majoritního vlastníka by bylo v takovém případě navíc podstatně jednodušší některou ze společností prodat.