O2 razantně mění tarify. Přidává data, minuty a neomezené SMS

O2 ponechává název svých tarifů, stále to budou tarify Neon s dovětkem S až XXL, tedy jako u velikosti oblečení. Přívlastkem je nyní slovo chytrý (třeba Chytrý Neon L), což nové tarify odlišuje od starých. Zůstává i základní charakteristika tarifů, tedy počet volných minut a možnosti volání do vlastní sítě zdarma (příkladem u Neonu S je to o víkendu, u Neonu XL neustále).

Novinkou je v každém tarifu integrovaný datový tarif s FUP od 150 do 500 MB a neomezené SMS do vlastní sítě kdykoliv. Esemesky jsou zdarma u všech tarifů včetně nejlevnějšího.

Všechny doposud nabízené tarify zůstávají nadále v nabídce. O2 zároveň končí s tříletými úvazky, nadále budou jen dvouleté.

Další inovací jsou bonusové volné minuty, které platí po celou dobu úvazku. Zde jsou na výběr dvě možnosti: buď si zákazník pořídí dotovaný mobil a bude se muset spokojit se základní nabídkou volných minut (jako u starých tarifů), nebo dotovaný mobil chtít nebude a pak dostane každý měsíc o 50 procent volných minut navíc. Takže například u Neonu S místo 40 volných minut bude mít k dispozici minut 60 a nebo u tarifu L+ to bude 300 plus 150 minut do všech sítí.

Zadarmo to ale operátor nedělá. Ceny tarifů stoupnou. Příklad: tarif Neon M doposud stál 450 korun, v nové podobě s neomezenými SMS do vlastní sítě, datovým tarifem s FUP 150 MB a případně bonusovými čtyřiceti volnými minutami cena stoupá na 650 korun. Nárůst o 200 korun odpovídá standardní ceně nového datového balíčku právě se 150 MB dat. Zbytek bonusů (neomezené SMS a 40 volných minut) u Chytrého Neonu M je tedy navíc zdarma.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, je nutné počítat se slevami. Starý Neon M bylo možné pořídit při on-line aktivaci na webu operátora za 360 korun, nový Chytrý Neon M bude možné pořídit až do konce letošního srpna za 465 korun. Pak je výhoda ještě výraznější. U nových tarifů platí sleva na celé dva roky kontraktu, u současných tarifů na první rok.

Všechny nové a staré tarify porovnává tabulka Tarify: Cena: Cena se slevou: Volné minuty s telefonem: Volné minuty bez telefonu: Data: Neomezené volání a SMS v síti O2: Chytrý Neon S 500 Kč 360 Kč 40 60 150 MB Volání o víkendu a SMS kdykoliv Chytrý Neon M 650 Kč 465 Kč 80 120 150 MB Volání o víkendu a SMS kdykoliv Chytrý Neon L 850 Kč 605 Kč 120 180 150 MB Volání o víkendu a mimo špičku, SMS neomezeně Chytrý Neon L+ 1300 Kč 965 Kč 300 450 500 MB Volání o víkendu a mimo špičku, SMS neomezeně Chytrý Neon XL 2350 Kč 1300 Kč 600 900 500 MB Vše neomezeně Chytrý Neon XXL 4250 Kč 2250 Kč Neomezené Neomezené 500 MB Vše neomezeně Neon S 300 Kč Není 40 Nejsou Nejsou Volání o víkendu Neon M 450 Kč 360 Kč 80 Nejsou Nejsou Volání, SMS a MMS o víkendu Neon L 650 Kč 520 Kč 120 Nejsou Nejsou Volání o víkendu a mimo špičku Neon L+ 950 Kč 760 Kč 300 Nejsou Nejsou Volání o víkendu a mimo špičku Neon XL 2000 Kč 1600 Kč 600 Nejsou Nejsou Volání kdykoliv Neon XXL 3900 Kč 3120 Kč Neomezené Neomezené Nejsou Volání kdykoliv

Poznámka: U nových tarifů platí zvýhodněná cena do 31.8. pro celou dobu kontraktu (dva roky) a u současných tarifů zatím při on-line aktivaci na webu operátora na první rok.

O2 představilo i čtveřici nových datových tarifů do mobilu. Opět používá označení jako u velikosti oblečení, takže má tarify Internet v mobilu+ S až XL. FUP je od 150 MB do 10 GB. První dva tarify odpovídají současným tarifům Internet v mobilu Start a Internet v mobilu.

Druhé dva pak současným tarifům Mobilní internet Standard a Pro. Jenže je všechny o padesát korun zdražil. To kompenzuje především bonus v podobě neomezených SMS do vlastní sítě a do konce ledna příštího roku slevu 50 korun měsíčně u všech tarifů. Pak je cena stejná jako doposud. Současné tarify po příchodu nových končí.

Všechny datové tarify porovnává tabulka Tarify: Cena: Cena se slevou: FUP: Bonus: O2 Internet v mobilu+ S 200 Kč 150 Kč 150 MB Neomezené SMS v síti O2 O2 Internet v mobilu+ M 350 Kč 300 Kč 500 MB Neomezené SMS v síti O2 O2 Internet v mobilu+ L 550 Kč 500 Kč 2 GB Neomezené SMS v síti O2 O2 Internet v mobilu+ XL 800 Kč 750 Kč 10 GB Neomezené SMS v síti O2 Internet v mobilu Start 150 Kč Není 150 MB Není Internet v mobilu 300 Kč Není 500 MB Není Mobilní internet Standard 500 Kč Není 2 GB Není Mobilní internet Pro 750 Kč Není 10 GB Není

Poznámka: Zvýhodněná cena nových tarifů platí při aktivaci do 31.1. 2013