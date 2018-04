O2 má problémy s vánoční soutěží o BMW, špatně vyhodnocuje odpovědi

Podle listu některé otázky totiž organizátor chybně vyhodnocoval. Soutěžící by tak mohli požadovat zpět utracené peníze. Jedna odpovědní zpráva přitom stojí třicet korun. Soutěž provozuje pro Telefóniku O2 společnost Upstream.

Deník v průběhu minulého týdne soutěž intenzivně testoval. Objevil několik otázek, na které byla správná odpověď vyhodnocena jako špatná. Například otázka "Jakou měnou se platí v Guatemale?" nabízela možnosti "quetzal" či "peso". Ačkoli správná je první odpověď, systém ji vyhodnotil jako chybu.

"Od prvního do čtvrtého listopadu došlo mezi tisíci soutěžními dotazy k zařazení několika chybných otázek do systému," přiznal LN mluvčí operátora Vlastimil Sršeň. Dodal, že společnost Upstream už otázky vyřadila a bude poškozené účastníky kontaktovat.

Sporné jsou i podmínky soutěže a praktika operátora, kdy nezvěřejňuje bodové hodnocení výherců z předchozích kol. Soutěžící si tak nemohou udělat představu, jestli plánovaná investice například pár set korun dává vůbec smysl.

"Pokud by se O2 nepodařilo jejich hru obhájit a ukázalo by se, že byla v rozporu se zákonem, mohli by účastníci hry žádat o vrácení peněz, které do soutěže vložili," řekl zmíněnému listu jeden z oslovených právníků.

Během testu bylo v jeden den odesláno sto čtyřicet čtyři SMS zpráv za 4320 korun. Za správné odpovědi nasbíraly LN více než tři miliony bodů, na výhru to nestačilo.

Soutěž již dříve napadlo i ministerstvo financí. Uvedená hra podle ministerstva odpovídá definici loterie, na kterou telekomunikační operátor nemá povolení. Podalo proto na operátora trestní oznámení. - čtěte MF podalo trestní oznámení na O2 kvůli SMS hře o automobily