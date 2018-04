O2 má problémy s přenášením čísel, nezavoláte si i několik dní

Za problémy stojí podle mluvčího společnosti Martina Žabky nasazování nového CRM (Customer Relationship Management) systému.

"Občas dochází k chybám při přenesení čísla od O2 k jinému operátorovi," přiznal na náš dotaz mluvčí s tím, že na odstranění chyb se intenzivně pracuje. "Snažíme se je vyřešit v co nejkratší době," dodal.

Číslo nemám doteď, stěžuje si čtenář...

Podle zákazníků ale problémy nastávají i při přenosu opačném, tedy od jiného operátora směrem k Telefónice O2. Jednu takovou zkušenost popisuje na svých stránkách Jan Zoul, který se kvůli pochybení na straně operátora ocitl celých pět dní bez telefonního čísla.

O poznání hůře pak dopadl jeden z našich čtenářů, který své telefonní číslo přenášel od konkurenčního Vodafonu. Ten dodnes dokonce toto číslo nemůže používat, jelikož je stále neaktivní. O přenos přitom žádal již 13. června 2009. Nyní používá úplně jinou SIM kartu.

"Utratil jsem 14 tisíc za přístroj, který nemohu používat, a za to, že bylo zničeno mé telefonní číslo, které mají mí přátelé a klienti. Mám ho na vizitkách i na zveřejněných inzerátech," shrnul své problémy pan Radoslav Macháček, který celou stížnost popsal i na svém blogu.

Bez služby maximálně šest hodin

Oba případy tak mají hned několik společných jmenovatelů. V první řadě je jím společnost Telefónica O2, v té druhé abnormální doba, po kterou celý proces přenosu čísla trval, či dokonce ještě stále trvá. V prvním případě to bylo 45 dní, v tom druhém není dodnes problém vyřešen.

Opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu, které stanovuje pravidla pro přenositelnost telefonních čísel, přitom jasně stanovuje lhůty pro tuto operaci. Mimo jiné se zde lze dočíst, že doba, po kterou může být telefonní číslo zcela neaktivní - tedy bez služby - je maximálně šest hodin. To je doba, již obecná povaha dovoluje pro finální technické kroky nutné k úspěšnému přenesení telefonního čísla.

Ostatní limity paradoxně překročeny nebyly. Od uvolnění telefonního čísla k termínu jeho reálného přenesení například nesmí uplynout více jak 14 dní, což bylo v obou případech splněno. Jakmile ale došlo k technické realizaci, SIM karta několik dní nefungovala nebo dodnes nefunguje. Problém je tedy zcela jistě na straně Telefóniky O2.

Evropská unie navíc do budoucna chce, aby přenos telefonního čísla trval maximálně jeden jediný den. Tento požadavek je součástí takzvaného telekomunikačního balíčku, který je již ve schvalovacím procesu. - čtěte Přenos čísla by měl trvat jeden den. V Česku by tím služba podražila

Odstupte od smlouvy, radí právníci

Podle právníků mohou oba poškození s úspěchem odstoupit od smlouvy. "Mají na to právo, jelikož nebyly splněny kvalitativní zákonné požadavky na danou operaci, v tomto případě na přenos telefonního čísla," uvedl Radovan Koza, jeden z oslovených právníků.

Navíc je prý možné žádat i o náhradu škod, které nekorektním průběhem přenosu zákazníkům vznikly. "Zde se ale obávám, že je to běh na dlouhou trať," upozornil Koza. Dle něj je například prokazování ušlého zisku z důvodu nedostupnosti na telefonním čísle velmi problematické.

V obou případech ale právníci doporučují podat podnět k šetření na ČTÚ.