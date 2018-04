Kellner přebírá české O2, nudit se nebudou zaměstnanci ani zákazníci

Česká větev operátora Telefónica O2 se přesouvá do rukou skupiny PPF. Transakce, v rámci které získá skupina Petra Kellnera téměř 66 procent akcií, sice bude nějakou dobu trvat, ale časem se u českého O2 změn dočkáme. A nebudou malé, byť pro zákazníka budou zpočátku méně viditelné.

Restrukturalizace a změna vlastnické struktury

První, co O2 pod taktovkou PPF čeká, je určitě restrukturalizace. Telefónica O2 Czech Republic se v poslední době snaží relativně intenzivně snižovat náklady. Každým rokem firmu opouští stovky zaměstnanců, naposledy to bylo zkraje letošního roku více než 600 lidí, tedy zhruba 10 procent zaměstnanců. A propouštění jsou naplánována i do budoucna. Mnozí tak s příchodem PPF očekávají urychlení propouštění nebo ještě výraznější škrty v pracovních silách.

To je ovšem jednostranný pohled bez hlubšího zkoumání situace. Není pochyb o tom, že s příchodem PPF (firma českou Telefónicu nepřevezme dříve než za několik měsíců, až transakci schválí regulační orgány) Telefóniku opustí stovky zaměstnanců. Zda to ovšem bude více, nebo méně než se plánovalo, to se dozvíme jen těžko. Restrukturalizace firmy totiž nutně neznamená vyhození spousty zaměstnanců. Kellner a jeho PPF moc dobře vědí, jak zefektivnit fungování firmy. Česká pobočka přitom v mnohých případech zefektivňovala dosud jen naoko.

Nejsou výjimkou případy, kdy firma propustila celé týmy lidí, aby je později již jako soukromou firmu najala na tutéž práci. Mnohdy tím operátor vůbec nic neušetřil, naopak ceny vstupů se mohly zvýšit i přesto, že zaměstnanců měla Telefónica méně. Kellner by se mohl soustředit právě na prověření dodavatelsko-odběratelských vztahů a jejich výrazné revize. K restrukturalizaci dojde také jistě v managementu, kam bude chtít Kellner dosadit vlastní lidi a bude se zbavovat řady manažerů, kteří ve firmě zastávají spíše historicky dané pozice takříkajíc "za odměnu".

Řada lidí v české Telefónice může přijít o práci i kvůli tomu, že PPF se nejspíš rozhodne stáhnout akcie firmy z burzy. Je to tradiční strategie skupiny, která dává při změnách ve společnosti větší flexibilitu a méně povinností. Právě různé oznamovací povinnosti a nutná komunikace s burzou a dalšími orgány přitom mohou v O2 zaměstnávat celou řadu lidí.

Sázka na nové sítě i spolupráce

Pro zákazníky se bude největší český telekomunikační operátor měnit určitě pomaleji než z hlediska vnitřní struktury a majetkových poměrů. Český telekomunikační trh prošel významnou změnou v tomto roce a další revoluci jen tak očekávat nemůžeme. PPF nejdříve musí ořezat náklady na příznivé hodnoty, pak teprve si může firma dovolit nějaké zlevňování.

PPF zcela jistě vsadí i na nové mobilní sítě čtvrté generace. Z aukce se určitě české O2 nestáhne, může však částečně změnit strategii – to za předpokladu, že stávající strategie byla vydražit co nejvíce spektra. Kellner teď může hledat synergie. Telefónica se nemusí v aukci hnát za maximem kmitočtů, pod novým majitelem bude firma svolnější k navázání spolupráce, podobně jako to udělala se sdílením 2G a 3G sítí s konkurenčním T-Mobilem.

U sítí čtvrté generace totiž existuje jeden hráč, který může mít velký zájem s PPF spolupracovat už od začátku jejich budování, kterým je společnost Revolution Mobile. Ta vznikla přejmenováním PPF Mobile Services, která je jedním ze dvou uchazečů o část spektra vyhrazeného novým zájemcům. Revolution Mobile sice podle pravidel aukce nemůže případné vydražené spektrum prodat jinému operátorovi, sdílení sítí však přípustné je.

Ve skutečnosti by se tak mohlo LTE pokrytí obou firem budovat kompletně za peníze zprostředkované PPF, ale i tady bude jistě Kellner hledat nějakého partnera. Právě stavba sítí za plnou cenu je totiž hodně nákladná. Ani jedna z firem ovšem nebude pod tlakem vydražit spektrum za každou cenu, získané části se vzájemně efektivně doplní.

Každopádně zákazníci mohou očekávat velký zájem operátora sítě 4G budovat. I pro Kellnera je to totiž přidaná hodnota, která zvyšuje celkovou hodnotu firmy, a tudíž vložené investice. Fungující 4G síť by navíc měla být nákladově příznivější než třeba stávající 3G sítě.

Telefónica byla navíc v poslední době mezi českými operátory tím nejnápaditějším a tuto nápaditost se bude snažit PPF jistě ještě rozšířit. Však se stačí podívat, jak z pomalého molocha, jakým byla Česká pojišťovna, vytvořila PPF dynamickou firmu, která sází na výrazný marketing a moderní nástroje. V bankovnictví již jednou Kellner digitální revoluci přinesl s tehdejší eBankou (dnes Raiffeisen Bank) a dnes opět vnáší na toto pole čerstvý vítr s Air Bank.

Spolupráci může PPF hledat i v rámci svých podniků. Nabízí se provázání mobilního operátora s poskytovatelem půjček Home Credit. Vzájemně si mohou přeprodávat služby, navíc současná strategie operátorů nedotovat telefony, ale prodávat je na splátky, tomuto propojení výrazně nahrává.

Nové jméno, expanze nebo další nový majitel

Po dobu čtyř let může nový majitel PPF používat pro českého mobilního operátora značku O2. Je však pravděpodobné, že k přejmenování dojde dříve, jak tomu obvykle při takovýchto dohodách bývá. Jedinou možností, kdy by PPF přejmenování pozdržela, je situace, kdy by už dnes měl Kellner domluveného dalšího strategického investora, který by do firmy po rychlém provedení restrukturalizace vstoupil. Pak by dávalo smysl ponechat několik let stávající název operátora a pak teprve jméno změnit v souvislosti s novým investorem či majitelem.

Jinak můžeme očekávat, že relativně brzy (do dvou let) by se české O2 (a s ním i slovenská pobočka, která je dceřinou společností české Telefóniky, a kterou tedy PPF získala také) mělo přejmenovat. O názvech zatím můžeme spekulovat, sami jsme však před časem psali, že zcela logickým by se jevil návrat ke jménu Eurotel. Značka a všechny ochranné známky stále patří české společnosti a i u české veřejnosti je stále dobře známá a má dobrý zvuk.

Navíc Eurotel je krásné univerzální jméno a ačkoli Kellner před časem vlastně oznámil tak trochu návrat na český trh, může být Eurotel hezkým prostředkem k expanzi. Mobilních operátorů je v malých evropských zemích celá řada a mnozí z nich budou na prodej i za mnohem menší peníze než stabilní a nezadlužené české O2. Kellner by tak mohl časem vybudovat svou vlastní nadnárodní operátorskou síť. Ostatně, v bankovnictví, spotřebitelských úvěrech a pojišťovnictví se také nedržel jen našeho domácího písečku.

Nuda nebude

Je jasné, že s novým majitelem českého a slovenského O2, s aukcí kmitočtů pro sítě LTE a množstvím nových virtuálních operátorů nebude na našem telekomunikačním trhu vůbec nuda. Změny budou daleko výraznější než za celou dobu, kdy české telekomunikační operátory pohltily nadnárodní telekomunikační společnosti. Snad se tedy máme na co těšit.