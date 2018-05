O2 se vrací do historie. Jeho předplacenky jsou opět Go

I Go karty budou k dostání ve dvou variantách, a to jako Go zdarma a Go neomezeně. První jmenovaná při dobití kreditu v minimální výši 300 korun bude mít neomezené volání do sítě i na pevné linky a k tomu 50 MB dat, druhá naopak za 20 korun na den neomezené volání do všech sítí a neomezené připojení pro chatovací aplikace.

Že vám to zní povědomě? Nemýlíte se. Minimálně v případě Go neomezeně jde o zcela totožnou předplacenku, jako je končící PředplaDENka. Naopak u karty Go zdarma, která v nabídce operátora nahrazuje předplacenku Na!Výběr, jistá odlišnost je. A to bohužel k neprospěchu uživatele.

Ten totiž při splnění podmínky výše dobitého kreditu (minimálně 300 Kč) obdrží od června pouze polovinu dosavadní datové porce - tedy 50 MB namísto současných 100 MB. K oběma Go kartám lze přikoupit měsíční 500MB datový balíček za 150 korun.

Předplacené karty O2 Na!Výběr (do 31. 5. 2018) Go zdarma (od 1. 6. 2018) PředplaDENka (do 31. 5. 2018) Go neomezeně (od 1. 6. 2018) Volání do sítě a na pevné linky neomezeně na 30 dní (při dobití kreditu v minimální výši 300 Kč, jinak 4,90 Kč/min) neomezeně na 30 dní (při dobití kreditu v minimální výši 300 Kč, jinak 4,90 Kč/min)

neomezeně na den * neomezeně na den * Volání do ostatních sítí 4,90 Kč/min 4,90 Kč/min neomezeně na den * neomezeně na den * Data 100 MB (pouze při dobití kreditu v minimální výši 300 Kč) 50 MB (pouze při dobití kreditu v minimální výši 300 Kč) neomezeně pro chatovací aplikace * neomezeně pro chatovací aplikace * SMS 1,90 Kč 1,90 Kč 2 Kč 2 Kč

* zvýhodnění lze čerpat za denní poplatek ve výši 20 Kč

O2 není prvním operátorem, který oprašuje svou někdejší značku. Už v listopadu 2013 Vodafone oživil Oskartu, kterou jeho předchůdce Oskar používal pro přeplacené služby. V současnosti ji Vodafone využívá pro svého virtuálního operátora, který se zaměřuje na předplacenky.

T-Mobile je v tomto ohledu výjimkou. Pro své předplacenky doposud používá stejný název jako předchozí Paegas, a to Twist.