Nové tarify porážejí i některé firemní neveřejné nabídky

Teoreticky ano. Pokud nemáte žádného příbuzného, který by vám zprostředkoval levnější volání v programu Bonerix, nebo jiném, můžete to zkusit přes Internethome. To je další dceřinná firma O2, která nabízí různě po ČR internetové připojení, většinou přes wi-fi, nebo i přes optickou síť. A každý klient Internethome se může stát i zákazníkem Bonerixu s tarify za uvedenou cenu.