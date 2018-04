Bude se O2 opět jmenovat Eurotel?

PPF do druhého kola aukce nevstoupila Skupina PPF do druhého kola aukce nových kmitočtů nevstoupila a společnost PPF Mobile Services prodala jejímu řediteli Tomáši Budníkovi. A to právě proto, aby se mohla ucházet o koupi některého ze současných operátorů. Pokud by totiž v aukci uspěla, tak by podle pravidel nesměla po dobu 15 let fúzovat s žádným jiným operátorem. Více zde.