O2 čteme anglicky, prý kvůli světovosti

Uplynulý pátek si bude mnoho z nás pamatovat ještě velmi dlouho. Celá republika jakoby se zahalila do modra a všude kolem se začaly objevovat bublinky. Tímto krokem se s námi rozloučil nejstarší mobilní operátor, Eurotel.

Namísto něj vstupuje na trh zcela nová značka O2. Kdo však čeká, že její výslovnost bude česká, velmi se mýlí. Zástupci společnosti již na tiskové konferenci uvedli, že se přikloní k výslovnosti anglické. Do slovníku si tak můžeme zařadit další pseudoanglicismus, "Ou tú".

Lingvistický pohled na věc je přitom velice různorodý. Oslovili jsme odborníky, herce i naprosté laiky a zjišťovali, jak na novou značku hledí oni. Výsledky jsou pro nadnárodní společnost více než přívětivé, jelikož anglická výslovnost na většinu z nich působí lépe.

Chceme být světáci

Rozhodnutí o použití anglické výslovnosti obhajuje Martin Žabka z Telefónicy O2: "Anglická výslovnost názvu O2 je platná pro celou Evropu. Například v Německu se také neříká 'Ó zwei'," vysvětluje s tím, že ani v České republice nebudou mít zákazníci s výslovností problémy.

Vychází přitom z výzkumu, který si nechala společnost za tímto účelem vypracovat. "V řadě zákazníků naopak evokuje anglický název pozitivní pocity světovosti a mezinárodního rozměru společnosti," dodává Žabka. Zároveň však přiznává, že by někteří respondenti výzkumu preferovali českou výslovnost před anglickou.

Český herec Milan Šteindler reaguje na otázku, co si myslí o anglické výslovnosti značky O2, typicky svérázně: "Zní mi to líp, než 'Ó zwei'. Sám ale nevím, co si o tom mám myslet. Plácám se mezi domácí malostí a světovou velikostí," uvedl během našeho telefonátu.

"Ou tú" nám nevadí, tvrdí odborníci

Co říkají na "Ou tú" odborníci?

Odpovídá Martin Prošek z ÚJČ "Co se týče výslovnosti značky, je v dnešním společenském klimatu pravděpodobné, že se firmě podaří v oficiální komunikaci v médiích apod. prosadit výslovnost 'Ou tú'. Vystaví se tak společenskému hodnocení, které nelze předjímat. Požadavky podobného typu budou vznášeny tím vehementněji, čím ochotněji je bude česká veřejnost přijímat. Není vyloučeno, že mimo oficiální komunikaci si volná jazyková tvořivost výslovnost a podobu značky upraví po svém, jako se to stalo v případě Carrefouru, který v lidové mluvě žije jako 'kefír, cafour, kefour' a podobně. Z těchto 'lidových' variant se nejlépe pozná, jaký vztah ke společnosti veřejnost zaujala. Budou-li ironické, posměšné, bude to důkaz rezervovanosti vůči požadavku firmy."

Odborníci z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ AV ČR) tvrdí, že anglicismus "Ou tú" český jazyk nijak nepoškozuje. "K pronikání anglicismů do českého jazyka nezastáváme hledisko puristické. To znamená, že neodmítáme nepromyšleně všechny pronikající prostředky jen proto, že jsou cizího původu," říká Martin Prošek z jazykové poradny ÚJČ AV ČR.

"Jsou pojmenování, která byla přejata proto, že čeština vhodným domácím výrazem prostě nedisponuje. Navíc přejetí bývá často podpořeno mezinárodní srozumitelností slova. Nejlépe patrné je to u počítačové terminologie (například software). V takovém případě přejetí češtinu neochuzuje, spíše rozhojňuje její slovní zásobu," pokračuje s vysvětlením postoje lingvistů Prošek.

"Z toho vyplývá, že coby obchodní značka O2 vyjadřovací potřeby češtiny neomezuje. Navíc se jedná o zkratku, nikoli o anglický název. Nic tedy nestojí českým mluvčím v cestě, aby značku interpretovali po svém. Třeba jako zažitý chemický vzorec čtený 'Ó dva'," dodává.

Nemusíte mít pamatováka

Na oblíbenosti anglického "Ou tú" má svůj podíl především zvukomalebnost takového názvu. Lidé nemusí umět anglicky a stejně si způsob čtení nové značky lehce zapamatují. Název je zpěvný a dle motta "Co Čech, to muzikant" se tak zažívá velice rychle. Jen starší generace si na "Ó dva" stále potrpí.

Kreativního ředitele agentury Ogilvy Tomáše Belka naopak rozhodnutí nazývat firmu anglicky "Ou tú" nijak nepřekvapuje. Žije v přesvědčení, že se Češi anglickou výslovnost brzy naučí. "Naučí nás to. Myslím, že jejich filozofie je jednoduchá - když se to naučili Portugalci nebo Němci, naučí se to i Češi."

Dle něj dnes umí anglicky počítat do tří i ti, kteří anglicky jinak neumí. "Proč masivní kampaň nějak rozmělňovat. "Ou tú" je navíc lehké, zapamatuje se to lehce, angličtina je u nás celkem dobře zavedená. A když tak o tom přemýšlím, česky "Ó dvě" mi zní úplně blbě," dodává Belko.

Ou tú vadí málokomu, konkurence to měla težší

"Ani odpůrci anglické výslovnosti ji v konečném důsledku nepovažují za velkou překážku, neboť 'ou tú' je snadno zapamatovatelné," tvrdí Žabka. Jeho slova však platí jen částečně. "Neznám žádný ou tů," odsekává viditelně uspěchaný muž.

Podobně reagovala i sympatická babička. "Ou tú? Ale kdepak, to neznám," tvrdí Marika Nebeská z Plzně. Tuto starší dámu jsme oslovili na pražském autobusovém nádraží. Mobilní telefon používá, sama však neví, co má za operátora. "Nějaký 'mobile' či co. To by vám řekl spíše synátor," pokračuje Nebeská.

Po krátkém pátrání jsme se shodli, že její telefon je přihlášen do sítě T-Mobile. "No ano..." čte Nebeská hledíc pátrajícně na displej mobilního telefonu, "...'té mobile'." Ve svém úctyhodném věku 78 let se s anglickou výslovností názvů operátorů nehodlá sžít. "Jsem Čech," uzavírá náš rozhovor.

Jaká bude budoucnost?

Zda se anglický název "Ou tú" zažije je prozatím ve hvězdách. Díky tomu, že jde o obchodní značku, se však nesetkáme s podobným faux pas jako u Vodafonu. Ten totiž z příchodem na český trh používal ve spojení s reklamním sloganem anglické slovíčko "Now". Právě to bylo trnem v oku nejen lingvistům, ale i obecné veřejnosti.

Z původního rozhodnutí jej prosazovat i v Česku se tak brzy upustilo. ¨Důvodem byla právě špatná odezva u zákazníků. " Vodafone se ani nedovede rozhodnout, jakým jazykem s námi bude mluvit: 'Je to ve vašich rukou. now.'," píše blogger BlueSky a dodává: "Mimochodem, v našich krajích se píše velké písmeno na začátku věty."