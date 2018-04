O2 bude rozdávat volné minuty. Najdete je pod víčky od Coca-Coly

Celkem operátor během letních prázdninových měsíců rozdá až sedm milionů volných minut. Deset minut může získat každý, kdo si koupí půllitrovou lahev Coca-Coly (i ve verzi Light a Zero) a kód pod víčkem opíše od 1. července do 31. srpna do formuláře na internetových stránkách 10minutvolani.cz, či na mobilním portálu m.10minutvolani.cz.

Odměnu navíc půjde rozdělit. Pět minut si tak zákazník může nechat pro sebe a pět minut darovat jinému uživateli s předplacenou kartou O2. Pokud navíc při vyplňování kódu zodpoví i soutěžní otázku a bude nejblíže správné odpovědi, může každý týden vyhrát Samsung Galaxy S4.

Operátor tímto navazuje na loňskou letní kampaň, v rámci které stejným způsobem rozdával s každým víčkem 25 korun kreditu.