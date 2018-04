Komentář: Operátoři na prodej, chtějí O2 Číňané?

Známé pravidlo říká, že na prodej je skoro všechno. Záleží jen na ceně. Ze tří tuzemských operátorů to platí o Vodafonu a o O2. O třetím do party - T-Mobile - se sice také dříve spekulovalo, že by jeho tuzemská pobočka mohla změnit vlastníka, ale poté, co mateřský koncern výrazně investoval v podobě koupě firmy GTS, je to dnes nejméně pravděpodobná varianta. T-Mobile se navíc podobně významně angažuje v celém regionu, takže s jeho značkou se budeme potkávat asi ještě hodně dlouho.

Vodafone na prodej? Teoreticky

U Vodafonu není tajemstvím, že by se centrála menších poboček třeba i zbavila. Mezi takové menší patří i ta česká nebo maďarská. Ostatně před rokem a půl to prohlásil sám šéf Vodafonu Vittorio Colao. Má to ale jeden háček a to je výše zmíněná dobrá cena. Za každou cenu se Vodafone poboček zbavovat nechce a ani nemusí.

Jenže kupec nabízející dobrou cenu je něco, co se dnes v telekomunikačním byznysu hledá hodně špatně. A ještě hůř v segmentu menších operátorů. U velkých občas akvizice probíhají, třeba pohlcení německé sítě E-Plus španělskou Telefónikou, kdy se v podstatě dva operátoři spojili v jedno velké německé O2.

Taková spojení nebo prodeje amerických obřích operátorů dávají smysl, u menších evropských operátorů je potřeba hledat kupce mezi místními investory, kteří třeba v telekomunikacích doposud nepodnikali. Což byl i případ prodeje českého O2 do rukou finanční skupiny PPF. Ale o tom ještě řeč bude.

Nejsou kupci

Podobných příkladů je však jako šafránu. A co kdyby operátora koupil jiný operátor? Německý případ je u nás nemožný, sloučení by neprošlo přes úřady. A že by třeba českou pobočku Vodafonu koupila jiná silná telekomunikační skupina? Pak se ptáme, jaká. Trh je rozdělený a jedna menší pobočka nikoho nevytrhne. Teoreticky přicházel do úvahy Orange, ale to je v podstatě pohádka stará deset let. Poměrně odvážná je i skupina Three z hongkongské skupiny Hutchinson. Ale i to je spíš sci-fi. Je tu i Telenor a množství dalších hráčů, ale ani u jednoho nedává případná akvizice v Česku nějakou zásadní logiku.

Jeden exotický zájemce by tu možná byl. Tedy opět ovšem jen teoreticky. America Móvil je mexický gigant, který patří jednomu z nejbohatších lidí na světě Carlosi Slimovi Helúovi. Ten v Evropě koupil podíl v nizozemském KPN, tudíž si přičichl k již zmíněné konsolidaci v Německu - KPN vlastnil operátora E-Plus. A pak Helú koupil podíl v Telekomu Austria. Což již na první pohled je nedaleko českých hranic a hlavně na podobně velkém trhu. Jenže Telekom Austria má pobočky v mnoha jiho a východoevropských zemích. A to je zase jiná pohádka než jeden český operátor.

Nejpravděpodobnější: Vodafone + UPC

V případě Vodafonu se tak jako případná nejpravděpodobnější změna jeví možná spolupráce s UPC, respektive mateřským koncernem Liberty Global. Obě firmy jsou již delší dobu na námluvách, a to na globální, respektive celoevropské úrovni. V Nizozemí v únoru dokonce vznikl společní podnik. V joint venture mají každá společnost poloviční podíl a budou nadále působit pod vlastními značkami (Vodafone a Ziggo).

Něco podobného se dost možná odehraje i na dalších trzích, a to včetně českého. Spolupráce s nabídkou mobilního i pevného připojení a digitální televize dává rozhodně smysl.

Čína má dost peněz a O2 je zajímavé sousto

Přesto se možná jeden velký telekomunikační obchod na českém trhu blíží. V hlavní roli pak nebude Vodafone, ale O2. Tohoto operátora, jak známo, vlastní skupina PPF. Jenže operátor O2 dnes není to samé co operátor O2, když ho PPF v roce 2013 kupoval od španělské Telefóniky.

Dnes je O2 operátor s licencí, ale bez infrastruktury. Tu vlastní společnost Cetin, protože PPF operátora takto rozdělila. Pokud se budeme bavit o prodeji, tak jen o operátorovi O2, Cetin PPF prodávat nechce. Tedy alespoň tomu vše nasvědčuje.

A kdo by chtěl O2 koupit? Tady připadá v úvahu v podstatě jediná varianta a tou je čínský investor. Ať už operátor, nebo finanční skupina. Ano, o možném vstupu čínského operátora na trh se spekuluje dlouho, ale doposud to byla spíš báchorka. Dnes to ale vypadá docela reálně. Proč by také ne, když čínští investoři aktuálně v Česku kupují tu část mediálního domu, tu fotbalový klub, nebo podíl v letecké společnosti. A Praha podepsala partnerství s Pekingem.

Tak proč by nemohli Číňané v Česku koupit operátora. Navíc O2 je bez infrastruktury, takže by to nemuselo tolik vadit, peněz na investice mají dost a PPF má na Čínu výborné vazby. Sama tam podniká a má tam jistě hodně partnerů. Finanční výsledky O2 jsou pěkné, tak akorát na prodej.

A kdy by se tak mohlo stát? Co třeba konec března, kdy se v Praze objeví čínský prezident (více zde)? To je přeci dost dobrá příležitost pro tak velký byznys.