Cestovní pojištění vám spustí telefon. V létě bude zdarma

Chytré cestovní pojištění v mobilu odstartuje O2 současně se začátkem letošních letních prázdnin, tedy 1. července. Zákazník, který o tuto službu projeví zájem, musí provést nejprve jednorázovou objednávku, a to buď v on-line samoobsluze Moje O2, na zákaznické lince anebo na kterékoli prodejně O2.

Cestovní pojištění se mu poté aktivuje vždy automaticky, a to přihlášením telefonu do zahraniční sítě. Pokud tedy zákazník nikam necestuje, nic neplatí. Výše denního poplatku se liší nejen podle zvoleného roamingového tarifu, ale i počtu pojištěných osob. Celkový poplatek za využité cestovní pojištění pak operátor zákazníkovi naúčtuje v rámci měsíčního vyúčtování.

V případě tarifu Volání bez hranic vyjde jednotlivce den chytrého cestovního pojištění na 29 korun. O deset korun vyšší denní poplatek operátor naúčtuje v případě využívání roamingového tarifu Svět Basic. Na jeden paušál lze pojistit i další členy rodiny, tedy partnera/ku zákazníka a neomezený počet dětí mladších 18 let (vlastních či dětí partnera/ky žijících ve společné domácnosti), v takovém případě pak denní sazby činí 79 Kč (Volání bez hranic) a 99 Kč (Svět Basic).

Pro nové i stávající zákazníky využívající tarif Volání bez hranic bude služba o letních prázdninách (do 31. srpna) zcela zdarma.

O2 Chytré cestovní pojištění v mobilu k tarifu Volání bez hranic k tarifu Svět Basic Pro jednoho 29 Kč/den (do 31. 8. 2016 zdarma) 39 Kč/den Pro rodinu 79 Kč/den (do 31. 8. 2016 zdarma) 99 Kč/den

Chytré cestovní pojištění mohou získat všichni nefiremní zákazníci O2 ve věku od 16 do 70 let s paušálním tarifem.

Denní sazby jsou jednotné, nezohledňuje se tedy, zda cílová destinace spadá do EU, či jde o stát mimo Unii. Pojištění je platné ve všech zemích, kde má O2 roamingového partnera.

Cestovní pojištění pokrývá běžná rizika spojená s cestováním, tedy například léčebné výlohy s plněním až pět milionů korun, úrazové pojištění, pojištění zavazadel nebo odpovědnost za škodu. Zahrnuje také pojištění právní ochrany či pojištění asistenčních služeb včetně volání na asistenční službu ze zahraničí.

Při pobytu v příhraničí službu pozastavte

„U cestovního pojištění je nastavena ochranná lhůta, než se pojištění aktivuje,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí Lucie Pecháčková. Neznamená to však, že by zákazník cestující do zahraničí nebyl po tuto ochrannou lhůtu po překročení hranic krytý. Po aktivaci služby si totiž vytiskne a vyplní standardní asistenční kartičku.

Operátor tímto krokem předchází situacím, kdy by byl denní poplatek naúčtován zákazníkovi s aktivní službou, který se náhodně pohybuje v příhraničí. V tu chvíli může totiž dojít k přeskakování telefonu mezi domácí a zahraniční sítí.

„Pokud zákazníci vědí, že se v příhraničí budou pohybovat, doporučujeme jim cestovní pojištění dočasně pozastavit (takovou možnost mají například v on-line samoobsluze Moje O2), případně deaktivovat roaming,“ doporučila Pecháčková. Chytré cestovní pojištění lze pozastavit až na 60 dní, a to i přímo v internetové samoobsluze Moje O2.

Z konkurence se na cestovní pojištění zaměřil také Vodafone. Jeho zákazníci mohou v rámci aktuální kampaně získat prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone 54% slevu ze standardních cen. Základní pojištění (pojištění léčebných výloh + pojištění asistenčních služeb) tak zákazníka při jednodenní zahraniční cestě po Evropě vyjde jen na 11 korun, mimo ni pak na 17 Kč. Jednodenní pojištění srovnatelné s cestovním pojištěním od O2 pak zákazníka Vodafonu vyjde při cestě po Evropě při uplatnění slevy na 19 Kč (před slevou 42 Kč), respektive 29 korun mimo Evropu (standardní cena 64 Kč).