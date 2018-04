O2 chystá televizi s vysokým rozlišením a nabízí volání „zdarma“

O2 TV se setkalo zřejmě s větší s odezvou, než čekali v samotném O2. Nasvědčovaly tomu poměrně dlouhé čekací doby v začátcích služby i problémy s kvalitou obrazu. V posledních týdnech jsme zaznamenali zlepšení obrazu a O2 přichystalo i několik vylepšení – o většině jsme vás již informovali. O úspěchu svědčí i překročení hranice 20 tisíc zákazníků na konci letošního ledna.





„Zájem o O2TV mezi zákazníky předčil všechna naše očekávání. Za pouhých pět měsíců jejího fungování si O2TV zřídilo již více než 20 000 zákazníků. Ti se brzy naučili, že pevná linka už není jen o telefonování nebo pro přístup na internet přes vysokorychlostní ADSL, ale také, že pro ně představuje televizní zábavu a filmy, které si mohou sami ovládat.“, uvedl Andrej Torriani, marketingový ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Filmy od Sony Picture TV International

Novinkou od začátku února je rozšíření nabídky Videotéky, do níž během letošního roku přibude přes 100 nových filmů z knihovny Sony Picture TV International. Od února se můžeme těšit na filmy, které se jen nedávno objevily DVD (Šifra Mistra Leonarda nebo Hostel), ale také některé starší filmy (Příběh rytíře).





Podle informací na tiskové konferenci bude O2 uvádět filmy ve všech jazykových variantách, které Sony pro distribuci uvolní – u části filmů bychom tak měli mít k dispozici původní znění s titulky i český dabing, některé budou jen s titulky bez dabingu. Postupně by se k filmům měl objevovat i bonusový obsah, tak jak jsme zvyklí z DVD. Horší zprávou je, že na filmy ve Videotéce bude aplikována ochrana Macrovision.





Podle našich informací ale aktivita na tomto poli nekončí, v jednáních jsou i smlouvy s dalšími distributory, takže obsah Videotéky by měl rychle bobtnat. Navíc ale zástupci O2 potvrdili na tiskové konferenci, že již koncem prvního pololetí bychom se měli dočkat v nabídce Videotéky i filmů ve vysokém rozlišení (HDTV). Jednalo by se tak o vůbec první český zdroj HD videa! O2 plánuje i HDTV v pravém slova smyslu televizního vysílání, ale nejdřív je nutné zajistit obsah.

Rozšíření se dočkal i TV Archiv, v tom by v současné době měly být k dispozici programy ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 a Prima. Pochopitelně jen programy, k nimž patří autorská práva zmiňovaným televizím, případně ty, s jejich umístěním do Archivu souhlasili držitelé práv. Příjemnou novinkou je, že TV Archiv – umožňující „vrátit se v čase“ až o sedm dní – je nyní k dispozici zdarma.

Dostupnější O2TV

Podobně jako u ADSL, i v případě O2TV už nemusíme čekat na příjezd technika a zprovoznění O2TV. Od ledna je totiž k dispozici Samoinstalační balíček doprovázený instruktážním videem. Instalace služby je natolik jednoduchá, že ji zvládne i méně technicky zdatný uživatel.





O2 navíc stále rozšiřuje území, kde je O2 dostupná. V současnosti by měla být služba k dispozici na více než 40 % pevných telefonních linek, což znamená více než 2 miliony domácností.

Rychlejší internet a možná i volání zdarma

Do konce března navíc přichystalo O2 nabídku pro ty, kteří si chtějí pořídit ADSL. Pokud si pořídíte Internet Expres do konce března, získáte za 474,81 Kč měsíčně připojení rychlostí 2 Mb/s a modem Zyxel P660HW za 1,19 Kč. Po dvou měsících můžete požádat o snížení rychlosti při zachování ceny nebo si rychlost ponecháte a budete za ni platit 712,81 Kč.

Ale dejte si pozor, pokud o snížení rychlosti nepožádáte, O2 vám automaticky začne účtovat vyšší cenu!

Kromě toho nabídne O2 všem novým zákazníkům, kteří si do 30. dubna 2007 aktivují některý z tarifů Simple, SMS, Bronz, Silver, Platinum, Gold nebo Diamant od 2 do 24 měsíců (pro firemní zákazníky dokonce až 36 měsíců) volání zdarma na všechna čísla v síti O2 a to na pevnou i mobilní síť.

Volání zdarma v síti O2 po vyčerpání volných minut:

Tarif/délka dotace Pohoda Simple, Simple 240, Simple 600, Pohoda, SMS, Bronz, Silver Simple 980, Simple 1350, Simple 1980, Gold, Platinum, Diamant 6 měsíců 2 měsíce 4 měsíce 24 měsíců 6 měsíců 24 měsíců

Nabídka se aktivuje až po vyčerpání volných minut, což není pro zákazníka zrovna nejvýhodnější. Přesto ale nemusíme házet flintu do žita! Na přímou otázku Mobil.cz na tiskové konferenci, zda chystá O2 něco podobného jako Vodafone Kamarádi odpověděl Andrej Torriani: „Kdybychom už nyní prozradili, co chystáme na další měsíc, nahráli bychom konkurentům. Ale rozhodně máme další plány, co nového nabídneme našim zákazníkům!“ Takže, dočkáme se?