O2 chce zmodernizovat zdravotnictví. Nové systémy mají ušetřit miliony

Koncepce nazvaná eHealth je jakýmsi souhrnným balíčkem mobilních řešení v oblasti zdravotnictví. Ten má ulehčit život pacientům, seniorům i osobám se specifickými potřebami. Patří sem například telefony se zjednodušeným ovládáním, speciální rehabilitační nástroje nebo komunikační systém určený lékařům a specialistům.

"Oblast zdravotnictví je pro nasazení moderních technologií naprosto klíčová," uvedl za operátora O2 David Šita, viceprezident pro státní správu. Podle jeho slov lze nasazením takových systémů, které jsou v zahraničí běžné, zefektivnit celý sektor zdravotnictví a snížit celkové náklady. Úspora by navíc mohla být výrazná, výdaje na zdravotní péči se dnes totiž pohybují v desítkách miliard korun.

První služba, která je zařazena v koncepci eHealth, nese název MiFamilia. Operátor v ní bude nabízet telefony se zjednodušeným ovládáním pro seniory. Budou to speciálně upravené přístroje s dotykovým displejem, senior nebo postižený pacient ho pak téměř nebude muset ovládat. Mobil na něj bude nahlas mluvit, text bude pro lepší čitelnost roztažený přes celý displej a v telefonu nebudou implementovány žádné složité funkce. Veškerá nastavení či kupříkladu správu kontaktů v adresáři bude možné nastavovat na dálku přes speciální webový portál. Příbuzní postiženého uživatele vedle toho budou také za pomoci speciální lokalizační služby moci zjistit, kde se aktuálně telefon nachází.

Jinou zajímavou službou je řešení s názvem Rehabitic. Technologie v podobě speciálního přístroje s mobilním připojením umožňuje pacientovi cvičit a provádět rehabilitaci správným způsobem. Systém cvičícího vede, zasílá výsledky lékaři a v případě potřeby je s ním může pacient následně konzultovat. Pacient se tak nemusí zdržovat docházením do nemocnice, ale díky spolehlivému monitorovacímu systému nemůže zároveň cvičení žádným způsobem šidit.

Třetí prezentovanou službou je Colabora, která je určena především lékařům a specialistům. Hovoříme o systému videokonferencí, díky kterým mohou lékaři na dálku konzultovat konkrétní problémy, prohlížet si on-line nejrůznější snímky, laboratorní výsledky, nahlédnout do interních databází a tak dále.

Popsané systémy jsou zatím v testovací fázi před uvedením do běžného provozu. Operátor O2 ale už dnes poskytuje služby, které by se do koncepce eHealth daly snadno zařadit. Například mobilní telefony Emporia určené seniorům. - čtěte Mobil zachraňující životy míří do ČR. Přinese tarify se slevou