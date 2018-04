O2 ustoupil zákazníkům. Převede nespotřebovaná dokoupená data všem tarifům

Nové pravidlo se zákazníkům nelíbilo a například spotřebitelské sdružení dTest podalo na operátora žalobu. Z konkurenčních operátorů zatím po vyčerpání datových balíčků internet nevypne Vodafone, T-Mobile pak jen u některých tarifů a předplacených služeb. Řešení O2 tak bylo ze všech tří tuzemských síťových operátorů nejradikálnější.

Zákazníkům především vadilo, že pokud si dokoupí balíček pár dnů před koncem zúčtovacího období, tak data nestihnou vypotřebovat a ta jim dojdou. Navíc operátor neumožňuje dokupovat menší než standardní balíčky.

Ještě před spuštěním celé změny pravidel operátor nabídl pro některé nejvyšší tarify ochranné týdenní období před koncem zúčtovacího období, v kterém si zákazníci mohli zakoupit menší než obvyklý balíček dat. Jenže to se týkalo jen tarifů s balíčky nad 3 GB.

Od října ale toto kostrbaté řešení už nebude nutné. O2 nakonec tlaku zákazníků ustoupilo a dokoupená data již nepropadnou. Na toto řešení jsme upozorňovali již v tomto článku.

O2 nakonec všechna dokoupená data začne převádět do dalšího zúčtovacího období. A to bez rozdílu tarifu, velikosti balíčku či situace, kdy dokoupená data získá zákazník pomocí automatického dokoupení nebo si vybere konkrétní balíček jednorázově. Neplatí to však pro předplacené karty. Pro ně operátor připravuje zcela novou nabídku, kterou představí do konce prázdnin.

„Touto změnou reagujeme na komentáře a dotazy našich zákazníků. Díky převodu dat už se nebudou muset bát, že jim obnovená data propadnou,“ říká generální ředitel O2 Tomáš Budník.

V dalším zúčtovacím období se budou primárně spotřebovávat převedená data, následně samotný datový balíček pro uvedené období. To znamená, že pokud si majitel asi nejrozšířenějšího tarifu Free CZ dokoupí 1,5 GB dat a spotřebuje jen 0,5 GB, v dalším měsíci bude mít k dispozici zbylý 1 GB dat a samozřejmě celý balíček pro daný měsíc (1,5 GB), celkem tak 2,5 GB dat. Data se budou převádět ale jen jednou.

Mimochodem, O2 dostalo pokutu od regulátora Českého telekomunikačního úřadu již za samotné automatické dokupování dat bez jejich výslovného souhlasu ve výši 4,5 milionu korun. Úřad to označil za nekalou obchodní praktiku, protože dodatečná data jsou zpoplatněná.