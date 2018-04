O značku Vodafone se bude starat Monika Čížková

"Vodafone patří na českém trhu k nejobdivovanějším značkám. Její jedinečnost a odlišnost od konkurence chceme nadále posilovat," uvedla Monika Čížková, která pracuje ve společnosti Vodafone od roku 2004, kdy začínala jako ředitelka zodpovědná za oddělení průzkumů a plánování (Insights a Planning).

Od 1. února 2008 zastávala post ředitelky oddělení značky a komunikace. Před nástupem do Vodafonu pracovala jako senior konzultant The Gallup Organization, která se zabývala průzkumy trhu.

Monika má bohaté zkušenosti i z oblasti internetu. V Citibank například rozjížděla internetovou dceřinou společnost. Začátky kariéry spojila především se společností DHL International, kde pracovala devět let.

Vystudovala na Vysoké škole ekonomické fakultu informačních technologií a program MBA na University of New York in Prague. Kromě mateřského jazyka mluví také anglicky, francouzsky a rusky. Volný čas často tráví v přírodě, nejraději jízdou na koni.