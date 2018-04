O zavedení ADSL se přou alternativní operátoři s Telecomem

(ČIA) – Varování před možným omezením plánované nabídky technologie ADSL ze strany dominantního operátora dnes ve společném prohlášení zveřejnili nejvýznamnější alternativní telekomunikační operátoři.uvádí se ve stanovisku společností Aliatel, Contactel, eTel, GTS, Jet2Web Czech Republic, Nextra a Tiscali. Ty se domnívají, že Český Telecom zahájí komerční nabídku ADSL svým klientům, alternativním operátorům však její velkoobchodní prodej zatím neumožní.

Český Telecom údajně odmítl vyhovět žádosti telekomunikačních operátorů o vytvoření paralelní velkoobchodní nabídky na poskytování technologie ADSL. "Na naši výzvu Český Telecom vůbec neodpověděl," uvedl generální ředitel Nextra ČR Vít Šubert. Jak již ČIA informovala, obavy z postupu dominantního operátora vyjádřili jeho konkurenti také v dopise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odeslaném na přelomu března a dubna. "Zároveň jsme kopii naší výzvy Českému Telecomu zaslali i Českému telekomunikačnímu úřadu," dodal Šubert. Přímou výzvu regulátorovi trhu však alternativní operátoři nepředali.

Telekomunikační zákon velkoobchodní prodej ADSL Českému Telecomu přímo nepřikazuje, dominantní operátor se však může dostat do rozporu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže. "Telecom totiž bude nabízet ADSL své organizační složce Imaginet, zatímco alternativním operátorům by ji nabízet odmítl. Český Telecom tím může na trhu ADSL získat monopolní postavení," vysvětlil senior manažer Aliatelu pro licence a regulaci Richard Stonavský. Dominantní operátor tak může pro novou službu nejdříve získat nejlukrativnější zákazníky, a teprve pak vpustí na trh ADSL své konkurenty. Ti proto žádají o co nejrychlejší řešení, protože každý měsíc výsadního postavení Českého Telecomu může výrazně zdeformovat tržní prostředí.

"Nařčení z potlačování konkurence je neoprávněné," domnívá se však tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. Hlavním důvodem je skutečnost, že firma zatím služby založené na ADSL ještě komerčně nenabízí, a proto je předběžné se vyjadřovat ke způsobu této nabídky.

Český Telecom naší redakci poskytl své stanovisko k prohlášení alternativních operátorů, týkajícícho se služby ADSL. Přinášíme je v plném znění:

Obvinění ČTc ze zneužívání "faktického monopolního postavení" je neoprávněné. V současné době není dokončen ekonomický model služeb založených na technologii ADSL a není také schválen vedením ČTc. Po jeho dopracování bezodkladně oslovíme ostatní operátory na českém trhu a zahájíme s nimi jednání o podmínkách poskytování služeb na bázi ADSL v ČR. Kritiku nedefinovaných parametrů považujeme za předčasnou.

Zavedení technologie ADSL je finančně i technicky velmi náročné. To dokumentuje i fakt, že podle našich informací doposud nikdo z konkurenčních telekomunikačních operátorů sám ADSL nezavádí. I z tohoto důvodu ČTc věnuje přípravě služeb na bázi ADSL značnou pozornost s cílem připravit kvalitní komerční nabídku pro zákazníky.

ČTc poskytl v reakci na předchozí dotaz alternativních operátorů, který byl zaslán také ÚOHS a ČTÚ, aktuální informace o současném stavu příprav služeb ADSL. Konkrétní jednání budou možná až po definování ekonomického modelu.

Vladan Crha, tiskový mluvčí

Technologie ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci. Zatímco tradiční modemy jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kilobitů za sekundu, ADSL umožní využívat běžnou telefonní linku k připojení na internet rychlostí několika stovek kilobitů za sekundu. ADSL nabídne také rozsáhlé spektrum multimediálních služeb (například přenosy digitální televize), vytváření interaktivních obchodních aplikací, privátních datových sítí nebo má umožnit domácí práci zaměstnanců v mnoha různých profesích (takzvaný teleworking).