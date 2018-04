O víkendu jsem se dal na prozkoumávání aukcí na internetu. Nejprve jsem si chtěl pořídit nějaký laciný palmtop s pořádnou klávesnicí, ale pak jsem na eBay našel něco mnohem lepšího: SGI Iris Indigo 2. Pokud jste mladší ročník, nic vám to neříká, ale pro nás důchodce (v 25 letech už jste počítačový důchodce) je to symbol toho nejfajnovějšího. Indigo mělo tolik paměti RAM, jako slušný tehdejší pevný disk v PC - a kapacita jeho hardisku se vyjadřovala v GB, což byla hodnota, kterou si člověk překládal s technickým slovníkem. Indigo umělo zpracovávat obraz v reálném čase, plynule renderovalo a vůbec dělalo cokoliv, na co jste si vzpomněli. Psal se rok 1993, o Win95 se mohlo zdát nejen vám, ale i Béla Gatešovi. Kolik tenhle zázrak stojí dneska na eBay? Průměrně do 300 USD (slovy tři stovky doláčů). Z nostalgie jsem se rozhodl tento zázrak mých snů si vybojovat v aukci. Je pravda, že ještě dnes Indigu lecjaké PCčko nesahá po kolena, navíc znalci vědí, že Indigo je Indigo a i za sto let bude stále perlou. A co je nejlepší, nikdo mi ho nebude v práci okupovat - operační systém IRIX je pro naše linuxáře zapovězené území a pro Windows uživatele spálená země. Já si s ním snad ještě poradím, naposledy jsem si s tímhle klenotem hrál před pěti lety, když jedna tahle mašinka stála mírně pod milion korun. Jedna věc mě trápí - není k tomu monitor. Nu, jsem zvědav, kam mne české SGI pošle, až ho budu shánět. Mimochodem, nepracujete ještě někdo s Indigem, Crimsnem nebo Oxygenem, tedy počítači na bázi procesorů R4400-5000? Zajímalo by mne, zda to tu ještě někdo používá - takže klidně napište