O Vánocích budou mobily za korunu

Příští rok by měl být pro telefonování a připojení k internetu příznivější. Ceny telefonování bez započtení letošního zvýšení daní spíše mírně klesají a po Novém roce by v tom měly pokračovat. Ovšem nedá se čekat, že by minuta z mobilního telefonu stála jednu korunu do všech sítí. "Půjde spíše o různé nabídky, které volání zvýhodňují," říká Jiří Hájek z T-Mobilu.

Podobně to udělaly mobilní firmy už letos, jenom se každý musí ve spleti nabídek zorientovat. Ušetřit za rodinný rozpočet se dá u telefonování tím, že všichni mají stejného operátora. "Obecně platí, že volání zájmové skupiny, rodiny či přátel je výhodnější u jednoho operátora," říká Diana Dobálová z Eurotelu. Všichni tři mají pro takové skupiny výhodnější volání, například mimo špičku nebo o víkendech.

Kdo touží po novém telefonu, měl by si prohlédnout už vánoční nabídky operátorů. "Bývají rozhodně výhodnější než nabídky během celého roku," říká Petr Šindler z Oskara. O tom, že letošní Vánoce budou velkou bitvou o zbylé duše i zákazníky konkurence, svědčí připravovaná lákadla. T-Mobile jako první v historii prolomí ledy a nabídne dva typy mobilních telefonů za korunu v předplacených sadách, tedy bez dalších závazků. Společnost je dá v balíčku s voláním za tři tisíce korun. T-Mobile to dělá s nadějí, že většina Čechů jednou koupenou kartu do koše nevyhodí a dostane ji někdo z rodiny, například babička.

Na podobnou notu chce zahrát i Eurotel, který všem novým majitelům předplacené karty Go dá za korunu dvacet minut volání zdarma měsíčně po dobu půl roku. Vánoční balíček s minutami bude mít nejstarší operátor i pro současné zákazníky. Také Oskar překročí svůj stín a ve vánočním balíčku nabídne telefon za výhodnou cenu zabalenou s dalšími benefity. Příští rok bude mít pro majitele mobilních telefonů ještě jedno zajímavé datum. Zřejmě od prázdnin totiž bude možné si své číslo odnést kamkoliv, i do konkurenční sítě. "Jde o hrozbu, ale i o potenciální šanci, jak získat zákazníky," říká Hájek s tím, že všichni tři operátoři určitě připraví zajímavé nabídky. Také Telecom, i když volání nechává spíše mobilům, ve vlastních cenových programech některá vylepšení chystá. "Především se chceme zaměřit na internet," říká bez bližších informací mluvčí Telecomu Vladan Crha. Podle předběžných informací Telecom chystá nejen zvyšovat rychlosti připojení k internetu, ale i komfort služeb, tedy například zvýšit limity při omezeném přenosu dat.

Internetem a zvyšováním rychlostí budou žít nejen mobilní operátoři, když se k nabídce rychlého připojení od Eurotelu přidá T-Mobile i Oskar, ale i provozovatelé kabelových televizí. UPC například počítá s širší nabídkou svého domácího internetu a posilováním hlavní zbraně kabelového internetu - rychlosti.