O trunkové síti se rozhodlo v hospodě?

Předčasem jsme vám slíbili, že se ještě vrátíme k cause výstavby celoplošné trunkové sítě pro Správu a údržbu silnic. Snažili jsme se tehdy celou záležitost popsat co nejpodrobněji, leč váš uvadající zájem ukazoval, že problém se posunuje do příliš odborné roviny.

Podstata problému spočívá v tom, že existuje velmi vážně míněný plán na výstavbu celorepublikové trunkové sítě, určené pro potřeby Správy a údržby silnic (SÚS). Háček se skrývá v nákladech, které velmi pravděpodobně významně přesáhnou 200 miliónů korun (původně se uvažovalo 280 milionech za infrastrukturu) a zároveň v tom, že nikdo není schopen věrohodně vysvětlit potřebu takové sítě. Okresní SÚS, které představují většinu komunikace, totiž komunikují vysílačkami pouze v rámci okresu a republikovou síť tedy nepotřebují.

Dnes se k zamýšlené trunkové síti vracíme, protože jsme se dozvěděli několik nových detailů, které jsou pro causu velmi zajímavé. Pokud naše dřívější argumenty byly pro někoho z vás málo přesvědčivé, dnes by už na pochybách zůstat nemusel.

1) O vybudování trunkové sítě se mohlo snadno rozhodnout v hospodě nebo v pekárně, což dokládají následující kopie dokumentů dostupných na internetu v systému ministerstva financí ARES. Firma Delta Consult, která vypracovala "Program modernizace" má totiž v předmětu podnikání zapsány právě tyto aktivity.

Charakteristiky ekonomického subjektu

Název atributu Kód Text Právní forma 101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Institucionální sektor 14100 Zaměstnavatelé Odvětvová klasifikace činnosti 553000 Provoz restaurací, bufetů apod. Velikostní kat. dle počtu zam. 130 6 - 9 zaměstnanců STATISTICKÉ ÚDAJE Sektor pro SNA: 800 - Domácnosti Instituc. sektor: 14100 - Zaměstnavatelé Počet pracovníků: 6 - 9 zaměstnanců PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 553000: Provoz restaurací, bufetů apod.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - POPIS TEXTEM Hostinská činnost

Seznam činností (předměty podnikání): 1. Pekařství 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedené v příloze 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb. 3. Hostinská činnost 4. Automatizované zpracování dat 5. Poradenská činnost v radiových a datových přenosech 6. Poskytování software

Provozovny pro činnost číslo: 1. Libochovice, Purkyňova 20, okr. Litoměřice 2. Libochovice, Purkyňova 20, okr. Litoměřice Libochovice, Riegrova 62, okr. Litoměřice Evaň-Horka 28, okr. Litoměřice 3. Libochovice, Purkyňova 20, okr. Litoměřice Libochovice, Riegrova 61, okr. Litoměřice 4. Evaň-Horka 28, okr. Litoměřice 5. Evaň-Horka 28, okr. Litoměřice 6. Evaň-Horka 28, okr. Litoměřice

Jak vidno, až v posledním dokumentu figuruje v seznamu činností "poradenská činnost v radiových a datových přenosech". Současně má společnost Delta Consult v kolonce počet zaměstnanců zapsáno "6-9". Jeví se poněkud záhadné, jak se v 6-9 lidech dá stihnout výkon natolik odlišných činností, jako je pekařství, hostinská činnost a poradenská činnost v radiových a datových přenosech. I když vyloučit se to samozřejmě nedá.

Dejme tomu, že pekařství má na starosti jedna osoba, minimálně po dvou lidech je potřeba na každé pohostinství a při minimálním stavu nám na ostatní činnost zbývá jeden člověk. Opravdu tak může vypadat firma, která získá důvěru a zakázku od státní instituce?

Je samozřejmě možné, aby kvalitní poradenství poskytovala i třeba "jednomužná" firma, ale že by své aktivity kombinovala ještě s pohostinstvím je, řekněme neobvyklé.

2) Druhou zajímavostí, která by mohla zodpovědět i možné pochyby okolo Delta Consultu, je složení bývalého reprezentačního družstva v radioamatérském sportu. Jeho členy totiž byli pánové Glanc, Černík a Gütter. Shodou okolností dnes pan Glanc pracuje pro firmu Delta consult, která je registrovaná na jeho manželku. Pan Černík ekonomickým náměstkem SÚS v Kutné Hoře a pan Güter jest prokuristou společnosti GES Electronic, která dosud vyhrála všechna výběrová řízení vypsaná v souvislosti s dodávkami infrastruktury pro zamýšlenou trunkovou síť Ředitelství silnic a dálnic ČR, respektive Správy a údržby silnic.

Může se samozřejmě jednat jen o nepravdivou spekulaci, ale je natolik zajímavá, že stojí za úvahu. Výše jmenovaní pánové se seznámí díky svému radioamaterérskému zájmu. Lze se domnívat, že díky svým nesporným kvalitám v tomto odvětví, které je přivedly až do reprezentace, se všichni tři stihli seznámit blíže.

Po změně zřízení v naší zemi se dva z nich pustili do soukromého podnikání. Jeden se nakonec zakotvil jako prokurista GESu, podnikajícícho v oblasti telekomunikací a druhý se stal zaměstnancem firmy která se věnuje poradenství v radiových a datových přenosech, což jsou také telekomunikace. Bezvýznamné není ani to, že firma je registrovaná na jeho choť. Třetí z nich pracuje v jedné ze SÚS a jako ekonomický náměstek velmi pravděpodobně přichází do styku s pracovníky Ředitelství. Jistě do takové styku přichází častěji než řidiči sypačů. Domnívám se, že tato frekvence bude zcela srovnatelná s řediteli jednotlivých okresních SÚS.

Tím máme pohromadě možnou základní osu příběhu: "Ty můžeš nadhodit, já poradím a on dodá."

Pro popsanou možnost samozřejmě neexistuje žádný přímý důkaz. Za nepřímé důkazy můžeme považovat přizvání Delta Consultu, který ze tří dodaných studií zpracovával čtvrtou, podle níž potom Ředitelství silnic dál postupovalo. Můžeme k nim také přiřadit to, že nikomu z kompetentních osob nevadí, že GES se výběrového řízení účastní s neexistující vysílačkou a naopak jsou z výběrových řízení vyřazováni jiní účastníci. Jsou vyřazováni například proto, že disponují dokumentem o své způsobilosti, který má stejnou váhu jako dokument GESu. Podle výběrové komise však dokument GESu odpovídá požadavkům a ostatní nikoli.

Možná nejvážnějším nepřímým důkazem je však poslední výběrové řízení, vypsané na "modelovou konfiguraci technologie, sloužící pro vytvoření stejných podmínek uchazečům a umožňující srovnávat jednotlivé nabídky". Technologie nabízená GESem totiž při 9 dodaných sajtech bude mít cenu srovnatelnou s ostatními nabídkami. Přidáním dalšího sajtu však vznikne nutnost instalace dalšího centrálního switche a dalších zařízení, což samozřejmě výrazně zdvihne cenu. V tu chvíli začíná nabídka GESu, do té doby konkurenceschopná, rychle ztrácet šance.

Zdá se, že právě proto bylo poslední výběrové řízení vypsáno právě jen na modelovou konfiguraci a ne na celou síť, v níž může celkový počet sajtů dosáhnout počtu cca 25. Alespoň nikdo ze zasvěcených osob nanašel jiné rozumné vysvětlení. Jak již jsme psali dříve - "Výběrové řízení přeci nemá vytvořit stejné podmínky tak, aby nabídky uchazečů byly v tu chvíli cenově srovnatelné a zároveň opomíjet fakt, že již při postavení další základnové stanice se cena prudce zvedne. K prudkému nárůstu ceny by navíc došlo u jednoho konkrétního uchazeče..."

Co dodat? Snad jen tohle:

Neinformovaný člověk u takto vypsaného výběrového řízení na první pohled nenajde chybu, spíš ještě pochválí vyhlašovatele tendru, protože cenové nabídky účastníků se nyní pohybují jen mezi 75 - 76 miliony korun. Chválit by takový člověk přestal ve chvíli, kdy by zjistil, že se jedná o velmi neúplnou infrastrukturu (pravděpodobně ani ne poloviční) a prakticky žádné radiostanice.