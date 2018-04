O trojím bludu našich operátorů řeč

Je zajímavé sledovat, jak všichni tři naši operátoři GSM si kolem sebe budují pevný mýtus hraničící s bludem, jehož se pevně drží a neustále jej opakují. Původně bylo možno se domnívat, že je to vzájemná obrana, kterou si vytvořili dva ostří soupeři, jakými RadioMobil a EuroTel bezesporu jsou. Jenže Oskar se záhy přidal – a z náhodného jevu se stává folklór.

Podívejme se tedy, jaké jsou tři základní bludy našich operátorů a jak je to s nimi ve skutečnosti.

EuroTel: Máme x zákazníků

Společnost EuroTel si značnou popularitu vybudovala mezi novináři zejména v prvních letech startu GSM sítí tím, že tvrdošíjně počítala všechny zákazníky dohromady, tedy sčítala klienty GSM i NMT sítě. Ne snad, že by v zásadě neměla pravdu, opravdu měla tolik klientů, ale pro porovnání vývoje trhu byl ukazatel klientů při součtu NMT i GSM nepoužitelný.

EuroTel nikdy ani nenaznačil, kolik klientů má v zastaralé NMT síti, a přes mnohé pokusy tuto síť oživit se očekává, že se toto číslo bude pohybovat kolem 60 000 klientů (Informa Telecom Groups 2000).

Dnes to již tolik nevadí, ale v prvních letech údaj o NMT klientech výrazně počty a jakékoliv úvahy na téma růstu trhu spolehlivě likvidoval. Počty klientů operátor dodnes nerozlišuje.

RadioMobil: co EuroTel zvládl za pět let, to my za rok

Už během prvního roku svého provozu začal RadioMobil vykazovat tendenci připomínat, o kolik je výkonnější než konkurenční EuroTel. Vzhledem k tomu, že na stejný počet klientů v síti GSM jako EuroTel od svého startu v síti NMT se RadioMobil dostal velmi rychle, stalo se jeho častým sloganem připomenutí, že toho, co EuroTel dosáhl za pět let od svého startu, RadioMobil dosáhl za jediný rok.

RadioMobil ovšem nikdy příliš nerozváděl skutečnost, že NMT systém a začátek devadesátých let nelze srovnávat s boomem druhé poloviny těch samých let v systému GSM. V oblasti GSM měli oba operátoři pozici velmi srovnatelnou, byť EuroTel mohl těžit ze zavedené firemní klientely a znalosti prostředí – s GSM ale oba začínali na zelené louce. V každém případě je srovnání začátků EuroTelu a RadioMobilu jako srovnávat jablka a hrušky. Pokud se RadioMobil chce porovnávat s EuroTelem a má to být korektní, nechť jest tak činěno ve stejném čase.

Oskar: 1. března jsme slavili narozeniny

Oskar se bludným prohlášením nevyhnul a své konkurenty následuje mlžným tvrzením, že své narozeniny má 1. března. Chyba lávky spojená s nepravdivým údajem – síť Oskar (tehdy se ještě nejmenovala Oskar) odstartovala 8. ledna 2000 a pokud dnes Český Mobil tvrdí něco jiného, měl by ČTÚ zvážit, zda mu neodebrat licenci pro nesplnění termínu startu – 8. leden 2000 byl totiž licencí určené datum startu. Pravdou sice je, že síť spustil Oskar v lednu velmi potichu a větší kampaň na ni začal dělat až právě 1. března 2000, kdy uvedl síť do tzv. komerčního provozu a kdy také dostala své jméno Oskar, s datem narození to nemá co dělat. V nejlepším případě bychom to mohli považovat za jmeniny, ty by ale kalendář také směřoval na jindy.

O trojím bludu řeč

Nedá se říci, že výše uvedené bludy našich operátorů představují něco závažného, napovídají ale něco o tom, jak se všichni tři začali vyrovnávat s realitou. Je jasné, že ani jeden provozovatel sítě GSM nemůže na jedinou vteřinu připustit, že by nebyl vedoucím operátorem. Všichni tři tak používají nejrůznější rétorické úhybné manévry. Například EuroTel se po právu danému počtem zákazníků s oblibou zove největším operátorem, zatímco Oskar je operátor s rekordně rychlým pokrytím a Paegas je nejrychleji rostoucí operátor. Tři výrazy by rády podsunuly tu samou myšlenku, při podrobnějším rozboru ale znamenají všechny tři něco jiného.

Faktem je, že každý z operátorů je dobrý v něčem jiném. V čem, tím se zabýváme v našich srovnáních, a je velmi problematické říci jednoznačně, který operátor je tím nejlepším. Je asi beze sporu, že EuroTel je nejlepší, pokud potřebujete přenášet data, zatímco v cenách pro sólové klienty by vedl Oskar. Jenže pokud chcete rodinný tarif, je to Paegas Partner a pokud chcete SIM Toolkitové (= jednoduché) bankovnictví, je Paegas zatím jediná volba. A mohli bychom pokračovat.

Jednoduché srovnání operátorů neexistuje a už vůbec je nemůžete hodnotit podle jejich vlastních prohlášení. Vždy je nutno porovnávat konkrétní služby v konkrétním čase s vašimi konkrétními potřebami. Může vám tato myšlenka připadat jako samozřejmá, je ale opravdu tak samozřejmá pro každého?