O třetí licenci může rozhodnout politika

ČTÚ spolu s poradenskou společností vypracovalo pro vyhodnocení nabídek DCS-1800 tendru rozsáhlou metodiku. Přes všechna vyhodnocovací kritéria a nabídkové tabulky závisí ale rozhodnutí o vítězi celého tendru na ministru dopravy a spojů Antonínu Peltrámovi; jeho podpis bude nakonec tím posledním a nejdůležitějším podpisem na licenci. To v praxi znamená, že ČTÚ ministrovi pouze doporučuje na základě výběrového řízení vhodné kandidáty.

Lze tedy předpokládat, že tak důležité rozhodnutí, jako je výběr třetího operátora, tedy investora několika desítek miliard korun, nebude schvalovat ministr sám, ale že půjde na stůl do vlády. Tím se mimochodem ukáže, jak schopná je naše vláda - pokud by měla třetí licenci, ke které jsou připraveny hromady materiálů a podkladů, měla věnovat více než jedno zasedání, bylo by to nepříjemné znamení neschopnosti operativně rozhodovat...

Podle neoficiálních informací (vše dále uvedené jsou informace bez záruky, se zárukou ostatně hledejte na www.ctu.cz) z osmi podaných nabíden je šestice nabídek velmi vyrovnaná. To je ostatně to, co se dalo očekávat - velké firmy jako BT, Airtouch Vodaphone, Telenor nebo Orange, Mannesmann či snad FT nemohly než nepředložit velmi podobnou nabídku, protože jde o firmy prefíkané a ostřílené ohněmi desítek podobných soubojů a s velmi podobnými zkušenostmi.

Zřejmě nejlepší nabídku předložil Čeký mobil - zde se ale proslýchá, že navrhnutá rychlost výstavby sítě nevzbudila v ČTÚ důvěru realizovatelnosti, neboť pro takové množství základnových stanic by ani nebylo technicky možné tak rychle zřídit mikrovlné trasy.

Problém nastane v okamžiku, když na ČTÚ bude ležet šestice nabídek s velmi podobným bodovým ohodnocením - jistěže v tomto případě nelze brát absolutní hodnocení jako závazné v případě, že se zisk váhových bodů liší u jednotlivých nabídek o jednotky. V takovém případě je třeba hledat jiné argumenty pro toho kterého uchazeče. Tyto argumenty nemusí nutně souviset se síti DCS-1800, tedy ani s tarify ani s pokrytím. O těchto investičních argumentech ostatně neslyšíme poprvé - například při výběru vojenských stihaček měly spolurozhodovat rovněž přidružené finanční aktivity jako je přesunutí části výroby do Čech.

Podobné argumenty některá konsorcia nabídla. Právě výše zmíněný Český mobil potvrdil, že nabídl mimo jiné i zřízení cca. 13 000 internetových pracovišť na universitách a školách tak, aby podpořil rozvoj internetové gramotnosti a tím i orientaci směrem k informační společnosti.

Podobně Orange - ten zase hodlá spolupracovat s universitami na vývoji nejrůznějších zařízení týkajících se vize bezdrátové budoucnosti. Potvrdil to na páteční tiskové konferenci David Holliday z Orange, zároveň s tím upozornil, že například videotelefon, který Orange hodlá zavádět koncem letošního roku, vyvinula v partnerském projektu univerzita ve Strawfordu.

Zajímavý argument by podle neoficiálních informací měl hovořiti pro dalšího účastníka tendru; ten měl údajně mimo jiné přislíbit přes dalšího partnera pomoci z nesnází ČKD Praha. Situace tohoto krachujícího podniku vládu momentálně trápí a možnost odškrtnout si splnění důležitého úkolu v sociálním programu, by dnešní vládě výrazně prospěla.

Svoji rozšířenou nabídku zřejmě podal i Nový mobil a další konsorcia jistě také nejsou pozadu. Při vyrovnanosti nabídek v tendru může svoji roli také sehrát "kapitálová přiměřenost" - tedy absurdní lpění na tom, abychom neměli v zemi příliš německého nebo naopak francouzského či anglického kapitálu. Ve světě globalizující se ekonomiky přestává hrát brnkání na národní strunu roli, i to je další věc, kterou je třeba si uvědomit.

O tom, zda bude třetí operátor vybrán v průběhu září, jak ČTÚ doposud slibovalo, začínají panovat pochybnosti. Minulý týden byl věnován presentacím jednotlivých uchazečů, nyní má ČTÚ čas na vyhodnocení a posléze i na rozhodnutí.

Mezitím se jednotliví uchazeči o licenci předhánějí v ujišťování, že právě jejich tarifní politika bude ta nejlevnější a jejich zákaznický servis ten nejlepší. Bohužel z přehršle poměrně obecných prohlášení jen zřídka vysvitne konkrétní informace o tom, co kdo nabídne; tiskové konference se stávají stále obecnějšími a obecnějšími s odvoláním na slib tajemství vůči ČTÚ. Nezbývá, než počkat na verditk ČTÚ. Již dnes je ale jasné, že jednoduchou pozici mít nebude.