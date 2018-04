O Telecom se může zajímat i více investorů

"Neznamená to, že se tolik investorů objeví na scéně. Ten odhad není podložen žádnými konkrétními vyjádřeními zájmu, ale je to odhad cílové skupiny, která připadá v úvahu," poznamenal.

Vláda minulý týden rozhodla, že se pokusí prodat 51,1 procenta akcií Českého Telecomu strategickému investorovi, který za ně nabídne nejvíce peněz. Pokud si kabinet z nabídek nevybere do konce března příštího roku, prodá svůj podíl na finančních trzích. Analytici odhadují, že by stát mohl za svůj podíl získat mezi 50 a 60 miliardami Kč.

Tento týden kabinet upřesnil, že se o Telecom mohou ucházet telekomunikační firmy i jejich konsorcia s finančními investory. V konsorciích by však měly mít telekomunikační firmy podstatný vliv. Z operátorů zatím projevili zájem pouze švýcarský Swisscom, dánská TDC a France Telecom. "Já doufám, že se nám podaří motivovat ještě další potenciální uchazeče, mimo jiné proto, aby byl zachován nějaký konkurenční tlak," uvedl Juchelka.

Proces výběru investora bude podle něj zahájen ještě před Vánocemi. V lednu by měli být potenciální zájemci obesláni finančním memorandem. Vybrané společnosti pak budou moci na přelomu ledna a února provést hloubkovou kontrolu v Telecomu a v březnu podají své finanční nabídky.

Kabinet bude zároveň již od ledna připravovat prodej na finančních trzích pro případ, že by

do konce března nebyl vybrán žádný strategický investor. "Časování toho tendru (přes kapitálové trhy) by bylo určitě předmětem separátní diskuse," řekl Juchelka.

Podle něj nelze spekulovat, že by šla vláda s podílem v Telecomu na kapitálové trhy hned druhý den potom, co se případně nedohodne se strategickými zájemci. Ministerstvo financí podle dosavadních informací počítá s případným sbíráním cenových nabídek investorů a následným úpisem akcií zhruba v polovině dubna.

K prodeji přes trhy se může kabinet přiklonit již v první polovině února, kdy bude projednávat průběžnou zprávu o stavu prodeje firmy. Ať již kabinet vybere jakoukoli z variant prodeje, počítá při ní s podporou vedení Českého Telecomu.

Vláda se shoduje s Českou národní bankou, že je nutné zamezit dopadu prodeje Telecomu na českou měnu. V případě výběru jednoho nového vlastníka by platba proběhla pravděpodobně v eurech přes zvláštní účet ČNB, která by částku postupně rozpouštěla do korun. Také na kapitálových trzích by se prodej nejspíš uskutečnil v eurech.

Co víme o nejvážnějších zájemcích?

France Télécom - je druhým největším operátorem v Evropě po Deutsche Telecomu. Firma nyní kvůli dluhům šetří a podle analytiků její plánované investice na Český Telecom nestačí. Podíl má již v polské telekomunikační společnosti TPSA a v polském mobilním operátorovi Centertel. Její dceřinou firmou je mobilní operátor Orange, který například vlastní 64 procent akcií mobilního operátora Orange Slovensko.

Swisscom - švýcarská telekomunikační firma, kterou kontroluje stát. Firma tvořila s nizozemskou KPN konsorcium TelSource, které do loňského roku vlastnilo 27 procent akcií Telecomu. Konsorcium poté akcie prodalo na kapitálových trzích. Kromě Českého Telecomu se Swisscom bezúspěšně ucházel i o Telekom Austria, který byl

nakonec prodán na trhu.

TDC - dánský operátor vznikl spojením čtyř menších firem; na domácí půdě obsluhuje 4,5 milionu předplatitelů pevných a 8,2 milionů mobilních linek. Majitelem 40 procent akcií firmy byl donedávna americký gigant SBC Communications, v listopadu však své akcie za 740 milionů dolarů prodal. V loňském roce firma vykázala zisk 305 milionů USD (asi 244 milionů eur) při tržbách blížících se devíti miliardám USD. Zaměstnává 19.500 osob



Kdo bude vládcem Telecomu?