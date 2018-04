O Telecom dále bojují čtyři zájemci

Premiér nejprve na sjezdu ČSSD oznámil, že chce prodat Telecom do konce března, ještě před možným hlasováním o nedůvěře vládě v parlamentu. Včera však upřesnil, že kabinet o prodeji rozhodne zřejmě až po hlasování, které opoziční ODS plánuje na pátek.

Závazné nabídky na koupi státního podílu v Telecomu včera podali všichni čtyři zájemci, kteří si v minulých týdnech prohlíželi účetní knihy Telecomu. Trvající zájem potvrdily Belgacom, Swisscom, Telefónica i uskupení firem Blackstone/CVC/Providence a operátora France Télécom, majitele mobilního gigantu Orange.

Podrobnosti si nechávají zatím pro sebe zájemci i představitelé státu. Šéf koaličního kabinetu Gross je s dosavadními nabídkami spokojen. „Každý dnes vidí, že cena za Český Telecom může být mnohem vyšší, než odborníci předpokládali na začátku privatizace,“ řekl. Fond národního majetku, který při prodeji zastupuje stát, podle mluvčí Petry Krainové nabídky oznámí dnes.

„Ve středu odpoledne budou známy nabídky. Kdykoliv poté může vláda rozhodovat, ve středu, ve čtvrtek nebo také příští týden,“ říká ministr financí Bohuslav Sobotka. Podklady pro vládu, které připraví, mají vycházet hlavně z ceny. Podle ní se stanoví pořadí uchazečů a doporučí vítěz tendru vládě.

Podle mluvčí fondu včera studovali privatizační poradci CSFB a Česká spořitelna jen první část nabídek, která obsahuje návrh smlouvy a podnikatelský záměr. Zájemci mají do středy čas na případné podání vysvětlivek.

Cena by se podle odhadu ekonomů mohla pohybovat od 65 do 73 miliard korun, tedy pět procent nad úrovní předběžných nabídek. Původně přitom vláda počítala s nabídkou kolem 60 miliard korun a předběžné nabídky zájemců se pohybovaly i o deset miliard výše. Cena 73 miliard korun odpovídá 444 korunám na akcii. To je zhruba 30 korun nad včerejším kurzem na pražské burze.

Podle ekonomů nemá tendr jasného favorita. Nejméně šancí se přisuzuje Belgacomu. U Telefóniky a France Télécomu analytici upozorňují na vyšší zadluženost. Finančně silný Swisscom však zase považují za konzervativnější při stanovování ceny. France Télécomu se snaží pomoci i Komerční banka, jejímž majoritním vlastníkem je francouzská Société Générale. Šéf Komerční banky Alexis Juan včera řekl, že se banka pokouší najít řešení, jak pomoci France Télécomu k ovládnutí tuzemského dominantního operátora.

Předběžně nabídl Swisscom 60,9 miliardy korun, Blackstone/CVC/Providence 67,5 miliardy, Belgacom 68,3 miliardy a Telefónica 69 miliard. Nejvíce, 71 miliard, nabídla skupina PPF a J&T, která později z tendru odstoupila kvůli údajné diskriminaci jejího telekomunikačního partnera Tiscali při přístupu k datům Telecomu.

Pokud se vládě nebudou nabídky líbit, může akcie Telecomu prodat na kapitálovém trhu, což je varianta, kterou současně připravuje ministerstvo financí.

Vláda se naposled pokoušela prodat státní podíl v Telecomu v roce 2002. Vítěz Deutsche Bank a TDC se však tehdy nedohodl na podmínkách odkupu akcií minoritního akcionáře TelSource. Konsorcium TelSource tvořené firmami KPN a Swisscom koncem roku 2003 své akcie prodalo.