O prodeji Telecomu se možná rozhodne už v úterý

Vláda by se měla v úterý zabývat způsobem prodeje státních 51,1 procenta v Českém Telecomu. Materiál na úterní zasedání dodatečně zaslal ministr financí Bohuslav Sobotka. Ten v návrhu, který má ČTK k dispozici, doporučuje prodej akcií přes kapitálový trh. Podle důvěryhodného zdroje je však možné, že kvůli rozdílným názorům kabinet

rozhodnutí o týden či 14 dní odloží.

Ministři nejsou při volbě způsobu prodeje majority v dominantním operátorovi jednotní. Ministr Sobotka a vicepremiér Martin Jahn se vyslovili pro prodej přes trh, naopak ministři informatiky Vladimír Mlynář a průmyslu Milan Urban jsou pro nabídku akcií jednomu strategickému investorovi. Premiér Stanislav Gross již dříve uvedl, že je spíše pro prodej na kapitálovém trhu, pokud by to neznamenalo výrazně nižší cenu.

Varianta tržního prodeje je podle ministerstva financí politicky i ekonomicky transparentní, rychlá, je jisté její

dokončení a není nutné žádat schválení Evropskou komisí. Nevýhodou je případná nižší cena, než je cena na trhu i možné omezení provedení celé transakce najednou kvůli kapacitě trhu. Telecom již oznámil, že v případě prodeje přes trh je připraven poskytnout státu přiměřenou podporu. Ta by měla spočívat především v poskytování informací případným zájemcům. Varianta prodeje podílu strategickému investorovi, kterou prosazuje Mlynář, je podle návrhu MF časově náročnější a musí ji schvalovat Evropská komise, což může trvat od dvou do 18 měsíců.

Podle resortu financí nový vlastník prý může klást pro vládu nepřijatelné podmínky a zároveň bude muset nabídnout odkup akcií minoritním akcionářům, což by mělo negativní dopad na tuzemský kapitálový trh, který bojuje s malým objemem obchodovaných titulů. Za výhodu návrh MF považuje, že transakce není závislá na

situaci na kapitálových trzích a stát by mohl získat prémii za prodej kontrolního balíku akcií.

Třetí varianta počítá s tím, že by stát nejdříve nabídl celý podíl ve výběrovém řízení a podle došlých nabídek by se

mohl rozhodnout, zda bude v tendru pokračovat či prodá akcie přes trh. Za nevýhody varianty ministerstvo považuje snížení tržní ceny akcie, pokud stát přejde na prodej přes trh kvůli nízkým nabídkám za celý podíl, časovou náročnost a nejistotu výsledku. Podle připomínek jednotlivých ministerstev v meziresortním řízení, které však ministerstvo financí z velké části v návrhu neakceptovalo, by mělo být v případě prodeje přes trh striktně

odděleno, v kolika krocích budou akcie prodávány a zda bude zajištěna podpora managementu. Prodej celého balíku najednou bez podpory vedení firmy podle návrhu znamená dosažení nejnižší ceny a riziko, že se nepodaří prodat všechny akcie a prodej se protáhne. Varianta prodeje přes trh se podle připomínek používá při prodeji menšinových podílů a při prodeji majority je výjimečná.

V případě prodeje jednomu investorovi odhadl poradce velikost prémie na 6,5 až 15,5 miliardy korun. Stát by se s majoritním vlastníkem navíc mohl dohodnout na stažení žalob o miliardy korun, které na něj firma kvůli ztrátám z univerzální služby podala.

Prodej přes trh by však volila i většina analytiků. Podle Jana Schiessera z Atlantik FT se při prodeji touto variantou dá očekávat značný zájem dlouhodobých finančních investorů. Naopak přímý prodej je podle něj velmi nebezpečný pro minoritní akcionáře, protože by výrazně poškodil hodnotu jejich akcií kvůli koupi na dluh a nevýhodné nabídce odkupu. Firmu by podle něj navíc pravděpodobně ovládli finanční a nikoliv strategičtí investoři. Stát by také mohl přijít na daních o deset až 15 miliard korun při prodeji historicky nízko oceněného Eurotelu.

Ministerstvo financí se v návrhu řídilo doporučeními meziresortní privatizační komise. Najatá poradenská firma, konsorcium CSFB a České spořitelny, však podle důvěryhodného zdroje prosazovala kombinovanou variantu. Podle informací v tisku mají o Telecom zájem hlavně finanční investoři. Když si poradce zjišťoval v září zájem mezi 36 potenciálními kupci, došlo mu dvakrát více kladných odpovědí právě od finančních institucí.

Podle dřívějších informací mají o Telecom zájem například dánská TDC spolu s Goldman Sachs, britský Vodafone, tuzemská finanční skupina PPF či mobilní operátor Orange. Orange a Vodafone se však zajímají především o mobilního operátora Eurotel, ve kterém má Telecom 100 procent. Mezi zájemci by údajně mohli být i finanční investoři Apax Partners, Blackstone Group či CVC Capital Partners, kteří se o majoritu ve firmě zajímali již

před dvěma lety. Zájem naopak nemá Swisscom či Deutsche Telekom, o kterých se v minulosti také hovořilo.

S předpokládaným výnosem z privatizace počítá státní rozpočet na příští rok. Ekonomové odhadují cenu na 50 až 65 miliard korun.

