O prodeji Oskara je rozhodnuto!

Akcionáři schválili dohodu podle agentury Reuters z 99 procent. Kromě českého a rumunského operátora převezme Vodafone ještě 950 milionů dolarů dluhu. TIW poté předá 3,6 miliardy dolarů akcionářům a firmu zlikviduje.

TIW uzavřela dohodu s Vodafonem o prodeji Oskara a Mobifonu letos v březnu. Po souhlasu akcionářů už chybí jen souhlas orgánů EU a samotná TIW předpokládá uzavření prodeje do konce června. Mobifon a Oskar byly poslední dvě firmy v majetku TIW, která měla kdysi ambice stát se významným světovým aktérem na trzích mobilní komunikace. Podnik ale musel své plány omezit po splasknutí takzvané bubliny technologických akcií v roce 2000.

Tuzemští odborníci dříve uvedli, že pro běžné zákazníky by vstup Vodafone znamenal především nové služby, zjednodušení tarifů, levnější roaming či zlevnění hovorů do zahraničí. Levnějšího vnitrostátního volání by se mohli dočkat spíše firemní klienti.

Vodafone Group má své sítě v řadě zemí Evropy, ve východní Asii i v USA. Celkem obsluhuje přes 150 milionu zákazníků. Na českém trhu zatím aktivity nemá. Vstup Vodafone bude zřejmě znamenal výrazné posílení finanční pozice nejmladšího českého mobilního operátora a zřejmě i jeho podílu na trhu, který je nyní kolem 17 procent.

První informace o jednání TIW se operátorem Vodafone se objevily už na počátku března. Tehdy TIW uvedlo, že informaci o jednání uvolnila kvůli spekulacím v tisku. O zájmu Vodafonu o Oskar jsme vás jako první informovali na Mobil.cz, ale i v Mladé frontě DNES.

Vodafone dosud českém trhu žádné aktivity nemá a nedávno vypadl z užších nabídek na koupi Českého Telecomu. "Katalyzátorem tohoto procesu (koupě Oskara) je aukce Českého Telecomu českou vládou," řekl agentuře Reuters analytik David Lambert z torontské firmy Canaccord Capital, která TIW sleduje.