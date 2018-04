O nový mobilní internet se zajímají čtyři operátoři

9:58 , aktualizováno 9:58

O kmitočty na provoz mobilní sítě pro rychlý přístup na internet, která by mohla konkurovat CDMA společnosti Eurotel, se zajímají čtyři firmy. Podle informací ČTK si ve středu vyzvedly od ČTÚ dokumentaci k tendru společnosti T- Mobile, Eurotel, Czech On Line a České radiokomunikace. Své nabídky by měly předložit 4. února.