O návštěvnosti serverů - říjnový audit

Polovina každého měsíce je pro většinu webmasterů velkým svátkem. Přijde email z firmy DCCI, podepsaný panem Čížkem, v němž se šeptmo sděluje, že nové výsledky auditu serverů jsou na cestě poštou a zde jest přiložen PDF soubor pro ty nedočkavé. Pan Čížek dobře ví, proč to dělá - nedočkavých je většina a PDF okamžitě putuje na tiskárnu. A pak již všichni loví prstíkem, jak že dopadli oni a kterak jejich konkurent.

I já se každý měsíc podrobuji tomuto rituálu, abych popatřil, kterak si kdo vede, kdo nabírá náskok a hlavně proč tomu tak je. A jelikož tentokrát výsledky přišly před víkendem, měl jsem čas i chuť se s vámi o úvahy podělit. Takže co vypovídá jednotný audit provozu WWW serverů o stavu na českém internetu?

Nejprve uvedu na pravou míru oblíbený omyl: návštěvností se rozumí počet IP adres, jenž je relevantní ku počtu skutečných návštěvníků. Poštem shlédnutých stran se rozumí "tloušťka webového časopisu" - tedy počet stran, na které dát inzerci. Tento počet je zajímavý pro inzerenta z toho důvodu, že si může udělat představu o tom, jak rychle se jeho reklama zobrazí - a pak také pro majitele, jenž si (ti štastnější) vynásobí počet shlédnutých stran cenou za impresi reklamy a dostane svůj měsíční příjem...

Takže jeďme podle toho, který server je nejnavštěvovanější - má největší počet unikátních IP adres za den.

Vyhledávače:

Seznam - tady se asi nic jiného nečekalo, desetiprocentní nárůst počtu IP adres je při návštěvnosti 15235 IP velmi slušný výkon. U Seznamu velkou roli hraje provázanost s ostatními částmi serveru (Dnes, Kompas) - ty jsou navštěvované spíše bezděčně při kliknutí na menu a nesrovnávám je tedy s ostatními servery samostatně.

Atlas - čtvrtinová návštěvnost Seznamu s 18 procent nárůstu IP adres. Zde je třeba podotknout, že Seznam vede ještě výrazněji, protože Atlas v této statistice zahrnuje také služby relevantní k Dnes a Kompasu, které Seznam staví v auditu zvláště.

Zmije - třetinová návštěvnost Atlasu, sice se krátce po svém narození probojovala na třetí místo mezi vyhledávači, ale poté její expanze usnula a dál se nic neděje.

U vyhledávačů je situace jasná - jak u Zmije tak u Atlasu chybí rozumná marketingová strategie, která by produkty pomohla nabídnout. To, co chybí těmto dvěma, má Seznam v míře hojné a je to vidět.

Zpravodajské servery:

Z této kategorie jsem oproti auditu DCCI vynechal Atlas - rozdělení do kategorií totiž dělá DCCI podle toho, jak si zadavatel sám určí a Atlas má k zpravodajskému serveru stejně daleko, jako Mobil server k vyhledávači. Z téhož důvodu vypouštím Dnes Seznamu - i to jsou jen odkazy. Zpravodajství znamená vlastní materiály a ne přebírání odkazů na cizí servery.

Neviditelný pes - 4893 IP adres, stabilní nárůst 7 procent v září i v říjnu. Očekávané i očekávatelné první místo, Pes nestojí a stát nebude na tom, jak dokonale mu blikají animované GIFy, takže zde se dá opominout to, že za dva roky se Pes vlastně technologicky nezměnil. Mobil server - 4059 IP adres. Pro mne příjemné a tušené překvapení, na rovinu si řekněme, že zde pomohla velká reklamní kampaň v rozhlase i na internetu. Nárůst v IP adresách dvojnásobný oproti září a to 26 procent, nárůst shlédnutých stran činí jen 9 procent, což znamená, že ne každý reklamou nalákaný návštěvník ankety se také stává naším čtenářem. Počtem shlédnutých stran překonáváme Neviditelného psa, který je ovšem více stavěn na titulní straně. Poprvé se dostáváme v počtu IP adres před Trafiku. Trafika - 4018 IP adres za den. Poslední server překonávající hranici 4000 IP za den. Téměř dvojnásobný počet shlédnutých stran oproti Mobil serveru - je zde každý den několik stovek článků z novin. Přesto i zde visí memento: počet přečtených stran poklesl. Lidé registrují problémy s včasným zveřejněním novin, které se na síť dostávají stále později a nekompletní (zejména Lidové noviny). České noviny - 3819 IP adres za den. Velký obsah primárních zpráv se zde projevuje na solidním poměru přečtených stran na jedno IP - v počtu shlédnutých stran předstihují ČN Mobil server i Psa - mají 47441 shlédnutých stran za den (Mobil server 35204 stran/den). Mobil server je předstihl díky výraznému nárůsti IP adres - ČN narostly o 8 procent a ještě v září byly před Mobil serverem. iDnes - vydavatelský počin Mladé fronty v počtu IP adres poskočil o pouhá čtyři procenta. Zatímco obecně je sledovanost iDnes považovaná za úspěch, já ji hodnotím jako propadák - ani mohutná kampaň v tištěné verzi, kterou má číst přes milion lidí, nepomohla iDnes k prvenství. Znamená to, že něco je špatně. Tipnul bych si to na přeplácaný "profesionální" design (porovnej s čistou úpravou Českých novin) a výraznou podobnost aktualit s ČN. Virtuální burza nepřitahuje a Jiránek došel. Chce to nápad... Svět namodro - 1994 IP adres za den. Nárůst pouhá tři procenta, u shlédnutých stran dokonce pokles o 23 procent. Kdysi horký favorit závodů v návštěvnosti dnes silně kulhá, ještě v zářiových výsledcích se to svádělo na stěhování serveru a již dnes je vidět, že je to vážné. Zdá se, že lidi nelákají kvanta tiskových zpráv a noticek typu "Kuliweb koupil Icthotech". Zde by se vyplatil návrat k původním zprávám z hlubin NT platformy, pro kterou kdysi stálo na SM chodit. Novinky - 1780 IP adres. Tento server zdařile přebral štafetu Světa namodro a vyfoukl mu jeho proklamované zaměření. Kromě celkem fundovaných článků o internetu jsou zde kulturní eseje a filmové recenze - jenže články nejsou uspěchané, několikařádkové, ale daří se jim jít do hloubky, což na SM začíná chybět. Tento server ale zaznamenal propad návštěvnosti. Osobně jej vidím v technických problémech, kdy se na server v počátku října dalo dostat problematicky, či vůbec. Živě - 1177 IP adres, 9895 shlédnutých stran denně. Radikální vzestup u IP adres o 29 procent a u shlédnutých stran o 22 procent. Serveru pomohl nový redakční systém, lepší a systematičtější úprava a tvrdá ruka nového správce. Článků je zde hojnost a většinou kvalitních. Zpravidla nevadí, že jsou primárně určeny pro tištěnou verzi.

Tím jsme projeli zpravodajské servery s návštěvností do 1000 IP adres. Šlo o největší zpravodajské servery v auditu, ale tím internet nekončí - jsou zde ještě přísně oborové servery. Zde se tradičně velmi dobře drží Auto a nově také Grafika (po fúzi Megaprintu a Digitu). Ostatní jsou pod hranicí 500 IP adres, což je již bohužel docela málo na rozumné inzertní využití a zde bych doporučil uvažovat o fúzích, jež by podobně, jako Grafice, přinesly větší prostor pro rozmach i pro čtenářskou obec.

Záměrně jsem vynechal několik speciálních webů - především weby inzertní a MůjWeb - zde si asi každý domyslí, navíc většinou tento server je ve své kategorii sám a není, s čím srovnávat. A připusťme si to - většinou mě ani jejich kategorie příliš nezajímá...

Ještě se krátce vrátím ke zpravodajským serverům, jež jsou přeci jen mojí doménou. Ještě koncem října jsem doufal, že naše návštěvnost nepůjde po ochabnutí masivní reklamní kampaně rapidně dolů. Zdá se, že nikoliv - samotný Mobil server si výrazně polepšuje od počátku listopadu, ale nevím, zda je to skutečně trend, nebo lokální projev náklonnosti k našemu serveru.

Také jsem patrně dostatečně na předchozích číslech ukázal, že mezi počítačovými servery je nyní poměrně těsno. Pod hranici 500 IP adres se pohybují Softwarové noviny a IDG, nepochybně tam budou i servery Vogelu Chip a rušený Chipweek (neauditovány). Dobře má našlápnuto Živě, navíc podporováno kamenným nakladatelským domem. Také Novinky se zakously do ocasu Světa namodro a patrně se budou chtít pustit až v zatáčce při předjížděcím manévru.

Někde jsem četl, že internet již dávno není doménou jednoho psavce smolícího články někde v obýváku. Nenechte se deprimovat - první dva zpravodajské servery (Pes a Mobil server) tak vznikají (proč bych psal v kanceláři, když mám doma klid) a to je jistý signál. Navíc je zřetelně vidět, že počet článků ani masívní podpora v tisku není rozhodující (viz iDnes). Příkladem budiž poměr mezi Světem namodro a Mobil serverem - zatímco SM se chlubí minimálně desítkou článků denně, Mobil server má jen čtyři. Přitom čtenost článků na jednu IP adresu je u Světa namodro nižší. Podobně je tomu u iDnes a pouze České noviny, kde je opravdu velké množství původního a aktuálního materiálu je výjimkou.

Evidentě platí jedno - kvalita je více, než kvantita. Pokud si myslíte, že umíte napsat denně jeden - dva kvalitní články ideálně o něčem technickém, ale mimo oblast počítačů, najměte si webserver a staňte se webovými nakladateli. A jestli s tím budete potřebovat pomoci, třeba mi napište.

Kompletní výsledky auditu DCCI najdete zde.