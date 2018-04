O nabíjení PDA baterií na cestách i ze Slunce ...

Napájení modelů s nabíjecími bateriemi

Znáte to, nabíjecí baterie jsou v principu dobrá věc, ale co když odjíždíte na několikadenní cestu a nevíte, jestli baterie vydrží? Kupovat cestovní nabíječku je docela nákladné řešení a tahat kolébku zase nepohodlné. Dobrým a cenově přijatelným řešením by mohla být cestovní nabíječka firmy Tech Center Labs.

Firma nyní nabízí bezpečnostní 9V nabíječku pro novou řadu modelů m500/m505, a to za poměrně slušnou cenu $29 (v přepočtu asi 1200 Kč). Nabíječka je v podstatě krátký kabel s konektorem do serial portu a s druhým koncem, který se zastrčí do obyčejné 9V baterie.

Firma pro modely m500/m505 nabízí rovněž napáječ s AA bateriemi za $16. Zastrčí se do kolébky a je schopen nabíjet i napájet váš Palm. Do auta lze do těchto modelů dokoupit nabíječku za $19.

Stejná firma nabízí rovněž cestovní nabíječku do auta pro modely Palm V/Vx za $34. Bezpečnostní dobíječku pro modely V/Vx na 9V baterii lze rovněž zakoupit za $29. Stejné řešení pro model Palm IIIc pořídíte za $24,95 (používá 4 AA baterie).

CF101 - napájení PDA ze Slunce

Ne, nejedná se o science-fiction, nýbrž o zcela komerční produkt, který se již vyrábí a prodává - za $39,95 jej koupíte u firmy Plastecs.

Výrobek je určen pro PDA značky Palm m500/m505, IIIc (podle e-mailu z firmy by mohla nabíječka fungovat i s V/Vx), PDA systému PocketPC značky Casio E-100,105,115, iPAQ H3630,H3650 a HP Jornada 545, 548.

Solární panel se připojuje do kolébky, ne přímo do modelu.