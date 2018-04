O mobily s foťákem je velký zájem

Mobilní telefony s integrovaným fotoaparátem začínají získávat velmi silnou pozici na trhu. Letos se očekává prodej 38 milionů kusů takovýchto přístrojů, což představuje téměř deset procent celosvětového prodeje mobilních telefonů. Odbyt se tak zvýší oproti loňským výsledkům na více než dvojnásobnou hodnotu. Většinu trhu zatím představují mobily pro Japonsko, letos se však předpokládá masivní nástup prodeje pro GSM standard. Rostoucí zájem o tyto telefony dokumentuje i výsledek za poslední čtvrtletí loňského roku, kdy se prodalo přes devět milionů mobilů s fotoaparátem, což je polovina celoročních výsledků. Největším výrobcem mobilů s integrovaným fotoaparátem nadále zůstává společnost Sharp.

Fotoaparát v mobilním telefonu dnes již není žádnou vzácností. To platí především pro japonský a korejský trh, kde se tyto přístroje začaly prodávat nejdříve. V loňském roce představoval japonský trh přes sedmdesát procent odbytu mobilů s integrovaným fotoaparátem. Konkrétně se loni v Japonsku prodalo přes třináct milionů takto vybavených mobilních telefonů a zhruba 40 procent jich bylo určeno pro použití v síti J-Phone, která patří pod křídla společnosti Vodafone. Největším dodavatelem přístrojů je japonská společnost Sharp, které také patří primát největšího výrobce mobilů s fotoaparátem na světě.

(Fotografie jsou pouze ilustrační)

Vedle Japonska se velké oblibě těší mobily s fotoaparátem i v Jižní Koreji, kde je největším dodavatelem společnost Samsung, která drží čtyřiadvacetní podíl v kategorii CDMA telefonů. V případě GSM přístrojů je největším dodavatelem společnost Nokia, která loni v létě začala prodávat vůbec první GSM telefon s integrovaným fotoaparátem, model 7650. Nokia měla na konci loňského roku podíl v tomto segmentu trhu devadesát procent, ale podle analytiků se jí toto číslo v letošním roce již nepodaří udržet, přestože právě v těchto dnech zahajuje prodej dalšího takto koncipovaného telefonu, modelu 3650. Na trh totiž přijde množství dalších mobilů s integrovaným fotoaparátem a některé z nich se začaly prodávat již na konci uplynulého roku. Zmínit můžeme například Sharp GX10 (u nás nabízený Eurotelem jako model GX13), nebo Panasonic GD87. Velké množství nových modelů nejrůznějších značek se očekává na přelomu první a druhé poloviny roku, své modely se chystají začít prodávat Sony Ericsson (T610), Motorola (V295/300, V600), Sagem (X6), Alcatel (OT735), Siemens (SX1), Samsung (V200) a mnozí další. Do konce roku bude mít mobil s integrovaným fotoaparátem každý větší výrobce GSM telefonů.

Během tohoto roku se mobil s integrovaným fotoaparátem objeví i v telefonech nižší třídy - zatím jsou všechny dostupné modely jen v kategorii high-end přístrojů. V Evropě je rozšířený i trend přídavných fotoaparátů, které nabízí ke svým modelům Nokia, Sony Ericsson a i Siemens. Tyto telefony ale do statistiky od společnosti Strategy Analytics nejsou započítány. Mnohé zákazníky zatím odrazuje od koupě mobilu s integrovaným fotoaparátem fakt, že jím pořízené fotografie nemají valnou kvalitu a postačují jen pro posílání v rámci MMS zpráv. To by se ale v příštích měsících mělo změnit, japonští výrobci chystají představit ještě před pololetím mobil s fotoaparátem, který bude mít rozlišení jeden milion obrazových bodů (od společnosti Sony Ericsson); většina současných přístrojů má rozlišení zhruba třetinové. Komu by to stále nestačilo, bude se moci na podzim těšit i na dvoumegapixerlové fotoaparáty v mobilu, opět ale zatím jen na japonském trhu, který má v této kategorii přístrojů velký náskok. Nejpozději v příštím roce se ale takto vybavených telefonů jistě dočkáme i v Evropě.