O mobilní licenci jeví zájem alternativci, získat ji mohou nejlevněji v historii

Cena za plnohodnotnou čtvrtou licenci na provoz mobilů bude nižší než dříve. Chtějí ji i zavedené firmy. Nový operátor ale nemůže počítat s podporou těch stávajících. Zákon mu v tom nepomůže.

Další firma totiž bude mít na českém trhu, kde je nyní více než 13 milionů aktivních mobilních čísel, velmi těžkou situaci.

„Osobně se domnívám, že prodat licenci pro dalšího mobilního operátora bude velká výzva. V současnosti nevidím v zahraničí žádného vážného zájemce a ti čeští budou potřebovat silné spojence,“ uvedl analytik Milan Vaníček ze společnosti Atlantik FT.

Například firma GTS Novera podle informací MF DNES zkoumá možnost spojení se zahraniční silnou společností, která již v telekomunikacích působí. Jak jsme první informovali již začátkem prosince, o účast v tendru projevila tato společnost zájem mezi vůbec prvními firmami. - čtěte O licenci na čtvrtého mobilního operátora se poperou "české" firmy

GiTy, která si účast v soutěži rozmýšlí, například v minulosti soutěžila v konsorciu s France Télécom o licenci na třetího mobilního operátora, kterou nakonec vyhrála kanadská TIW - vlastník Oskara.

Podmínky jsou zatím nejasné

Jaké jsou šance? Čtvrtý mobilní operátor provozující běžné mobilní sítě bude mít v Česku těžkou pozici. Bude muset budovat drahou síť vysílačů fungujících v pásmu 1 800 MHz, která je asi dvakrát dražší než technologie v pásmu 900 MHz, již zčásti používají stávající operátoři. Významnou roli bude hrát i to, že na jednoho obyvatele ČR nyní připadá zhruba 1,3 aktivní SIM karty. ČTÚ navíc nemůže nařídit, aby nováčkovi v začátku vypomohli svou infrastrukturou stávající operátoři.

Předseda ČTÚ Pavel Dvořák ví, že právě podmínky, které jeho úřad nastaví, budou rozhodující. Jasná představa, jak operátora přilákat, zatím neexistuje. „Jedním ze způsobů, jak nabídku pro investory zatraktivnit, je přidat k licenci na provoz klasických mobilních sítí například další rádiová pásma, která mohou sloužit k nabídce služeb rychlého bezdrátového internetu,“ přibližuje Dvořák. Část použitelných kmitočtů se také uvolňuje při vypínání analogového televizního vysílání.

Podle Dvořáka je zatím nejpravděpodobnější variantou nabídka prostoru pro mobilní síť. O dalších „lákadlech“ se prý rozhodne v průběhu ledna. Nový operátor nejspíš nebude moci počítat s pomocí T-Mobilu, Telefóniky O2 a Vodafonu při rozjezdu sítě, jako tomu bylo na Slovensku. Tam zaběhlí operátoři „půjčili“ část svých sítí nováčkovi do doby, než vybudoval vlastní infrastrukturu. Tento postup však nemá oporu v českém zákoně.

ČTÚ tak nemůže nařídit, aby operátoři do své sítě konkurenta pustili.

Podle Dvořáka může podobný model fungovat jedině tehdy, domluví-li se strany dobrovolně. A to příliš pravděpodobné není. Například Vodafone by byl ochoten jednat o národním roamingu až ve chvíli, kdy by získal stejnou kapacitu sítě, jako mají dva jeho konkurenti.

„Za této situace by vstup čtvrtého operátora mohl způsobit ještě větší deformaci soutěže na mobilním trhu a v konečném důsledku posílení dominance Telefóniky a T-Mobilu,“ tvrdí mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický. Vstřícně se k pomoci nestaví ani T-Mobile. Podle jejího šéfa Rolanda Mahlera by bylo třeba „vyřešit řadu právních aspektů“. Stávající mobilní operátoři se navíc o nové kmitočty možná budou moci ucházet i sami. ČTÚ podle Dvořáka teď jedná o tom, zda je do soutěže pustí. „Pokud by se současná trojka mohla tendru účastnit, určitě by to zvýšilo šance na prodej kmitočtů. Fakticky by tím totiž do budoucnosti znemožnili vstup někoho nového. A to by se všem hodilo,“ upozorňuje Vaníček. Kromě vyblokování nové konkurence by přinesla licence posílení kapacity sítě.

Krize prudce srazila cenu

Cena, za kterou se bude prostor pro dalšího mobilního operátora nabízet, ještě není zřejmá. Podle Dvořáka se bude pohybovat v řádu stamilionů. Právě v těchto dnech má probíhat „oceňování spektra“.

Stávající operátoři přitom jen za licenci na mobilní síť třetí generace (doplňková licence, která umožňuje např. videohovory) platili miliardové sumy. Na začátku tisíciletí za ni dal Eurotel, dnes Telefónica O2, 3,54 miliardy, Paegas, dnes T-Mobile, 3,86 miliardy. Oskar (Vodafone), který licenci koupil později, zaplatil zhruba dvě miliardy. Cenu kmitočtů dále sráží fakt, že trh už roste výrazně pomaleji než před lety.