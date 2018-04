O mobilní divizi Siemensu se zajímá Acer!

Sobotní vydání deníku Süddeutschen Zeitung přineslo informaci o zájmu tchajwanské společnosti Acer o mobilní divizi koncernu Siemens. Podle německého tisku jsou jednání v pokročilém stádiu, ani jedna ze zúčastněných stran je však nechce komentovat. Výsledky jednání by mohly být zveřejněny na středeční tiskové konferenci v Lisabonu. Acer pravděpodobně nemá zájem o koupi mobilní divize Siemensu, ale jedná se o případné kooperaci.

To vcelku koresponduje se zákulisními informacemi, ze kterých vyplývá, že Siemens svou divizi mobilních telefonů prodat nechce a pravděpodobně by ani nepřipustil prodej samotné značky.

Sobotní vydání německého týdeníku Der Spiegel naopak přineslo informaci, že Siemens jedná o prodeji své divize mobilních telefonů s kanadskou společností Nortel (Nortel Networks Corp.). Ta ale sama mobilní telefony nevyrábí, jedná se o významného producenta síťových prvků a infrastruktury.

Acer není žádný mobilní nováček Společnost Acer vyrábí notebooky, TFT obrazovky nebo CD mechaniky, tyto produkty jsou dobře známé i na našem trhu. Dříve Acer ovšem produkoval vlastní řadu mobilních telefonů a například pro Motorolu vyráběl low-endové modely v rámci ODM. Značku mobilních telefonů Acer vystřídala značka BenQ, což je bývalá část původní společnosti Acer - Acer CM.

Mobilní divize Siemensu si nevede dvakrát dobře

O problémech divize mobilních telefonů Siemensu se ví již delší dobu a netají se jimi ani samotný výrobce. Již na přelomu ledna a února letošního roku Siemens slovy předsedy dozorčí rady Heinricha von Pierera připustil, že restrukturalizace divize mobilních telefonů je nezbytná. Heinrich von Pierer nabídl čtyři možná řešení: "Restrukturalizovat, zavřít, prodat, nebo zajistit partnera." Dál Siemens veškeré další kroky odmítl komentovat, neoficiálně a anonymně se ale zástupci značky vyjádřili, že zavření divize je nepravděpodobné, stejně jako její prodej. Na restrukturalizaci se začalo pracovat ihned, nyní je tedy na řadě představení strategického partnera.

Siemens se snažil divize mobilních telefonů zbavit již před lety. Hned na počátku produkce mobilů pro standard GSM se hovořilo o možnosti přenechat divizi mobilních telefonů Nokii výměnou za divizi síťových produktů a infrastruktury. O něco později, zhruba na přelomu minulého a tohoto století, se o podobném obchodu uvažovalo s americkou Motorolou. Ani jeden z uvedených obchodů se ale neuskutečnil, zůstalo jen u předběžných a zákulisních jednání, případně se jednalo jen o nepotvrzené informace.

V současné situaci se hovořilo či hovoří o několika možných partnerech, padají jména jako Sharp, Nec, nebo také jméno čínské společnosti Ningbo Bird, s kterou Siemens uzavřel partnerství již loni . Bird ale úzce spolupracuje také s francouzským Sagemem.

Pokud by se Acer stal strategickým partnerem divize mobilních telefonů Siemensu, je málo pravděpodobné, že by se v nejbližší budoucnosti něco podstatného změnilo. Značka by zůstala zachována, minimálně pro letošní rok by ani nedošlo ke změně portfolia výrobků, na to je potřeba delší čas. S největší pravděpodobností by část výroby byla přesunuta na Tchajwan a je možné, že Acer by se postaral o prodej a distribuci produktů na asijských trzích.

Hráči na mobilním poli se přeskupují už delší dobu

Restrukturalizace odvětví produkce mobilních telefonů začala již před lety. Prsty v tom měl i Siemens, který v roce 2000 převzal divizi mobilních telefonů německé společnosti Bosch. Ten ještě před tím pohltil dánskou společnost Dancall, což se stalo již v roce 1997. Všeobecně dobře znám je příběh o spojení divizí mobilních telefonů švédského Ericssonu a japonského Sony do společné značky Sony Ericsson. A v loňském roce se nechal pohltit čínskou společností TCL další tradiční výrobce - Alcatel.

AKTUALIZOVÁNO 25.4.05:

Deník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zveřejnil informaci, že mezi nápadníky je i americká Motorola, v současné době druhý největší světový výrobce mobilů. Motorola se již o Siemens kdysi zajímala, z obchodu ale sešlo. Nyní by se jistě Motorole tržní podíl Siemensu hodil, přiblížila by se tak na dostřel světové jedničce - Nokii. Více se dočtete v aktualitě: Kolem Siemensu se točí více nápadníků, prý i Motorola! a další informace najdete také v článku: Nad Siemensem se stahují mraky .

AKTUALIZOVÁNO 26.4.05:

Podle internetového vydání magazínu Forbes Siemens nehodlá prodat svou ztrátovou divizi mobilních telefonů. Prohlásil to člen dozorčí rady Ralf Heckmann. V každém případě ale Siemens o budoucnosti této divize uvažuje a výsledek by měl být znám ve středu, kdy také Siemens zveřejní výsledky druhého fiskálního čtvrtletí (to odpovídá prvnímu čtvrtletí letošního roku). V minulém fiskálním čtvrtletí Siemens prodělal na divizi mobilních telefonů 143 milionů Euro a prodal o 1,7 milionu mobilů méně než v předchozím čtvrtletí.

Na vyřešení hádanky o budoucnosti divize mobilních telefonů Siemensu si budeme muset počkat do středy. České zastoupení mobilní divize Siemensu se k situaci nechce vyjadřovat.