O logování do WiFi sítí se postará sama SIM karta

Operátor O2 začal na svých SIM kartách nabízet speciální službu, která se postará o automatické přihlášení k vybraných WiFi hotspotům. Řešení firmy Tatara Systems vás tak ušetří zdlouhavého vyplňování loginů a hesel.

Služba bude nabízena pro firemní klientelu, která ji dokáže náležitě využít. Vzhledem k vlastnictví operátora O2 španělskou Telefónicou, která koupila i Český Telecom včetně Eurotelu, by se firemní zákazníci mohli dočkat i u nás. - více zde...

Výhodnost služby by se s datovými plány Eurotelu skutečně projevila. Kombinace různých připojení včetně WiFi je totiž našemu nejstaršímu operátorovi vlastní. Uživatel by se pak nemusel starat o to, zda se v jeho blízkosti skutečně nachází WiFi hotspot. Přístroj by se do sítě připojil sám.