O licenci na čtvrtého mobilního operátora se poperou „české“ firmy

Co je dobré vědět Atraktivitu tendru deklasuje fakt, že se týká pouze frekvenčního pásma 1 800 MHz. Celorepublikové pokrytí GSM sítí na této frekvenci by bylo finančně velmi náročné a ekonomicky zřejmě neúnosné. Zájem firem může podpořit jen možnost národního roamingu, kdy by stávající operátoři umožnili využití svých sítí konkurenci. ČTÚ nyní uvažuje, že národní roaming stávajícím operátorům nařídí. Ti takový krok ale považují za nepravděpodobný, jelikož nemá oporu v současné legislativě. Navíc je patrné, že si tuzemští operátoři urputně brání svou pozici na trhu, ač "navenek" konkurenci vítají a dle svých slov jsou své sítě při vzájemně výhodné dohodě připraveni nabídnout i konkurenčním firmám. Dosud se tak ale nestalo, přitom snahy existují. Co naopak může případné zájemce motivovat, je nedávné uvolnění GSM frekvencí i pro služby sítí 3G. Firmy by tak mohly volné frekvence v pásmu 1 800 MHz využít k nabídce populárního rychlého bezdrátového internetu. To hraje do karet především U:fonovi, který v rychlém mobilním internetu vidí svou budoucnost.