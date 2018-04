O licence na FWA v Praze má zájem šest firem

Do výběrového řízení na udělení tří licencí k provozování sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz (sítí Fixed Wireless Access – FWA) na území Prahy se přihlásilo šest zájemců. Informoval o tom vyhlašovatel soutěže Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Do 25. února budou účastníci řízení předkládat žádosti, 2. března se uskuteční jejich prezentace. Licence ČTÚ udělí nejpozději do 31. března.

Tři vítězové získají licence pro provozování všech telekomunikačních služeb, včetně veřejné telefonní, na 20 let a zaplatí za ně po třech milionech korun. Žádosti o licence bude hodnotit ustanovený řídící výbor metodou beauty contest.

Sítě FWA jsou pevné bezdrátové sítě pro poskytování telekomunikačních a datových služeb. Představují jednu z alternativ při překonávání takzvané poslední míle k zákazníkovi. Licence na FWA v pásmu 26 GHz v roce 2000 získaly na 20 let společnosti Broadnet, Nextra a GiTy/StarOne (Star 21 Networks). V pásmu 3,5 GHz získaly licence v roce 2001 společnosti SkyNet, Eurotel a Czech On Line, SkyNet však licenci později vrátila. V loňském roce získal další licenci pro pásmo 3,5 GHz Eurotel.

Na území Prahy je provozován stejný počet základnových stanic jako na celém zbývajícím území ČR. Jak ČTÚ uvádí, sítě FWA v pásmu 26 GHz vykazují z hlediska technického i z hlediska způsobu využívání stejné vlastnosti jako sítě FWA v pásmu 28 GHz. Podmínky výběrového řízení pro pásmo 28 GHz jsou proto stanoveny komplexně s přihlédnutím k již provozovaným sítím FWA v pásmu 26 GHz.